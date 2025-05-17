- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
543
利益トレード:
266 (48.98%)
損失トレード:
277 (51.01%)
ベストトレード:
114.75 USD
最悪のトレード:
-70.25 USD
総利益:
3 069.63 USD (234 714 pips)
総損失:
-2 754.22 USD (201 312 pips)
最大連続の勝ち:
17 (168.11 USD)
最大連続利益:
168.11 USD (17)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
75.64%
最大入金額:
4.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.88
長いトレード:
369 (67.96%)
短いトレード:
174 (32.04%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
11.54 USD
平均損失:
-9.94 USD
最大連続の負け:
16 (-71.41 USD)
最大連続損失:
-109.00 USD (7)
月間成長:
1.87%
年間予想:
22.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
151.00 USD
最大の:
360.26 USD (58.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.75% (149.15 USD)
エクイティによる:
11.28% (41.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|230
|GBPJPY
|80
|XAUUSD
|79
|CADJPY
|67
|EURJPY
|46
|XAUJPY
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|294
|GBPJPY
|-66
|XAUUSD
|-244
|CADJPY
|22
|EURJPY
|-24
|XAUJPY
|334
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|-5.5K
|XAUUSD
|-24K
|CADJPY
|-1K
|EURJPY
|-1.5K
|XAUJPY
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +114.75 USD
最悪のトレード: -70 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +168.11 USD
最大連続損失: -71.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.20 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.30 × 10
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.43 × 9622
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.19 × 250
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.71 × 101
|
MAEXLimited-MT5 Real Server
|3.00 × 6
73 より多く...
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
1%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
32
100%
543
48%
76%
1.11
0.58
USD
USD
19%
1:500