シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / PulseTrend Algo
Thang Chu

PulseTrend Algo

Thang Chu
レビュー0件
信頼性
32週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
543
利益トレード:
266 (48.98%)
損失トレード:
277 (51.01%)
ベストトレード:
114.75 USD
最悪のトレード:
-70.25 USD
総利益:
3 069.63 USD (234 714 pips)
総損失:
-2 754.22 USD (201 312 pips)
最大連続の勝ち:
17 (168.11 USD)
最大連続利益:
168.11 USD (17)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
75.64%
最大入金額:
4.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.88
長いトレード:
369 (67.96%)
短いトレード:
174 (32.04%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
11.54 USD
平均損失:
-9.94 USD
最大連続の負け:
16 (-71.41 USD)
最大連続損失:
-109.00 USD (7)
月間成長:
1.87%
年間予想:
22.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
151.00 USD
最大の:
360.26 USD (58.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.75% (149.15 USD)
エクイティによる:
11.28% (41.89 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 230
GBPJPY 80
XAUUSD 79
CADJPY 67
EURJPY 46
XAUJPY 41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 294
GBPJPY -66
XAUUSD -244
CADJPY 22
EURJPY -24
XAUJPY 334
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 14K
GBPJPY -5.5K
XAUUSD -24K
CADJPY -1K
EURJPY -1.5K
XAUJPY 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +114.75 USD
最悪のトレード: -70 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +168.11 USD
最大連続損失: -71.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Hankotrade-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.20 × 5
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.43 × 9622
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 250
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.71 × 101
MAEXLimited-MT5 Real Server
3.00 × 6
73 より多く...
Product: https://www.mql5.com/en/market/product/109018/
レビューなし
2025.12.19 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 15:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 19:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 17:08
Share of trading days is too low
2025.05.19 17:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 16:02
Share of trading days is too low
2025.05.19 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.17 09:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
