- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
154 (47.38%)
Loss Trade:
171 (52.62%)
Best Trade:
52.72 USD
Worst Trade:
-35.81 USD
Profitto lordo:
1 481.75 USD (108 448 pips)
Perdita lorda:
-1 490.12 USD (106 768 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (168.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.11 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
76.92%
Massimo carico di deposito:
4.47%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
221 (68.00%)
Short Trade:
104 (32.00%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
9.62 USD
Perdita media:
-8.71 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-71.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.52 USD (4)
Crescita mensile:
-3.74%
Previsione annuale:
-45.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.00 USD
Massimale:
360.26 USD (58.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.75% (149.15 USD)
Per equità:
11.28% (41.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|138
|GBPJPY
|52
|XAUUSD
|52
|CADJPY
|36
|EURJPY
|24
|XAUJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|178
|GBPJPY
|-48
|XAUUSD
|-127
|CADJPY
|-65
|EURJPY
|-41
|XAUJPY
|94
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|9.5K
|GBPJPY
|-4.3K
|XAUUSD
|-12K
|CADJPY
|-3.2K
|EURJPY
|-2.1K
|XAUJPY
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.72 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +168.11 USD
Massima perdita consecutiva: -71.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.20 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.30 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 9408
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|2.32 × 225
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
FusionMarkets-Live
|2.80 × 384
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
-12%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
19
100%
325
47%
77%
0.99
-0.03
USD
USD
19%
1:500