- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
543
Negociações com lucro:
266 (48.98%)
Negociações com perda:
277 (51.01%)
Melhor negociação:
114.75 USD
Pior negociação:
-70.25 USD
Lucro bruto:
3 069.63 USD (234 714 pips)
Perda bruta:
-2 754.22 USD (201 312 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (168.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
168.11 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
75.64%
Depósito máximo carregado:
4.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
369 (67.96%)
Negociações curtas:
174 (32.04%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
11.54 USD
Perda média:
-9.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-71.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-109.00 USD (7)
Crescimento mensal:
1.87%
Previsão anual:
22.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
151.00 USD
Máximo:
360.26 USD (58.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.75% (149.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.28% (41.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|230
|GBPJPY
|80
|XAUUSD
|79
|CADJPY
|67
|EURJPY
|46
|XAUJPY
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|294
|GBPJPY
|-66
|XAUUSD
|-244
|CADJPY
|22
|EURJPY
|-24
|XAUJPY
|334
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|-5.5K
|XAUUSD
|-24K
|CADJPY
|-1K
|EURJPY
|-1.5K
|XAUJPY
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +114.75 USD
Pior negociação: -70 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +168.11 USD
Máxima perda consecutiva: -71.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.20 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.30 × 10
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.43 × 9622
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.19 × 250
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.71 × 101
|
MAEXLimited-MT5 Real Server
|3.00 × 6
