Thang Chu

Market Cycles Order Flow

Thang Chu
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
570
Profit Trade:
264 (46.31%)
Loss Trade:
306 (53.68%)
Best Trade:
68.64 USD
Worst Trade:
-52.67 USD
Profitto lordo:
3 210.18 USD (304 859 pips)
Perdita lorda:
-3 203.83 USD (293 155 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (69.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
99.70%
Massimo carico di deposito:
6.95%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
415 (72.81%)
Short Trade:
155 (27.19%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
12.16 USD
Perdita media:
-10.47 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-249.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-249.45 USD (16)
Crescita mensile:
5.63%
Previsione annuale:
68.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
183.51 USD
Massimale:
486.11 USD (69.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.51% (327.47 USD)
Per equità:
10.48% (53.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 173
GBPJPY 139
XAUUSD 119
EURJPY 105
XAUJPY 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 87
GBPJPY -171
XAUUSD 457
EURJPY -188
XAUJPY -179
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 11K
GBPJPY -16K
XAUUSD 51K
EURJPY -9.1K
XAUJPY -25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.64 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +69.00 USD
Massima perdita consecutiva: -249.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 9328
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 224
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
FusionMarkets-Live
2.80 × 384
69 più
product: https://www.mql5.com/en/market/product/115278/
Non ci sono recensioni
2025.07.29 04:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 07:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 22:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 02:26
Share of trading days is too low
2025.05.20 02:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.20 01:20
Share of trading days is too low
2025.05.20 01:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.17 09:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.17 09:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 09:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Market Cycles Order Flow
99USD al mese
16%
0
0
USD
2.1K
USD
19
100%
570
46%
100%
1.00
0.01
USD
23%
1:500
Copia

