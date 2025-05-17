- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
570
Profit Trade:
264 (46.31%)
Loss Trade:
306 (53.68%)
Best Trade:
68.64 USD
Worst Trade:
-52.67 USD
Profitto lordo:
3 210.18 USD (304 859 pips)
Perdita lorda:
-3 203.83 USD (293 155 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (69.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
99.70%
Massimo carico di deposito:
6.95%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
415 (72.81%)
Short Trade:
155 (27.19%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
12.16 USD
Perdita media:
-10.47 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-249.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-249.45 USD (16)
Crescita mensile:
5.63%
Previsione annuale:
68.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
183.51 USD
Massimale:
486.11 USD (69.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.51% (327.47 USD)
Per equità:
10.48% (53.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|173
|GBPJPY
|139
|XAUUSD
|119
|EURJPY
|105
|XAUJPY
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|87
|GBPJPY
|-171
|XAUUSD
|457
|EURJPY
|-188
|XAUJPY
|-179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|11K
|GBPJPY
|-16K
|XAUUSD
|51K
|EURJPY
|-9.1K
|XAUJPY
|-25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +68.64 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +69.00 USD
Massima perdita consecutiva: -249.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.42 × 9328
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 224
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
FusionMarkets-Live
|2.80 × 384
