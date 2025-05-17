SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Market Cycles Order Flow
Thang Chu

Market Cycles Order Flow

Thang Chu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
1 / 2.3K USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 134%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
895
Gewinntrades:
435 (48.60%)
Verlusttrades:
460 (51.40%)
Bester Trade:
192.13 USD
Schlechtester Trade:
-146.51 USD
Bruttoprofit:
9 727.58 USD (678 752 pips)
Bruttoverlust:
-7 576.26 USD (522 653 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (987.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
987.54 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
98.19%
Max deposit load:
8.35%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.64
Long-Positionen:
690 (77.09%)
Short-Positionen:
205 (22.91%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
2.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-249.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-589.23 USD (10)
Wachstum pro Monat :
14.35%
Jahresprognose:
174.13%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
183.51 USD
Maximaler:
591.60 USD (22.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.51% (327.47 USD)
Kapital:
10.48% (53.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 272
GBPJPY 214
XAUUSD 180
EURJPY 172
XAUJPY 57
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 504
GBPJPY -172
XAUUSD 757
EURJPY 652
XAUJPY 412
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 22K
GBPJPY -13K
XAUUSD 96K
EURJPY -476
XAUJPY 52K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +192.13 USD
Schlechtester Trade: -147 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +987.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -249.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 9542
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.20 × 249
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.75 × 101
MAEXLimited-MT5 Real Server
3.00 × 6
noch 73 ...
product: https://www.mql5.com/en/market/product/115278/
Keine Bewertungen
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 06:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 11:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 05:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 04:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 07:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 22:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 02:26
Share of trading days is too low
2025.05.20 02:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.20 01:20
Share of trading days is too low
2025.05.20 01:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.17 09:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
