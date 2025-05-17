SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Market Cycles Order Flow
Thang Chu

Market Cycles Order Flow

Thang Chu
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
1 / 2.4K USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 145%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
889
Transacciones Rentables:
433 (48.70%)
Transacciones Irrentables:
456 (51.29%)
Mejor transacción:
192.13 USD
Peor transacción:
-146.51 USD
Beneficio Bruto:
9 700.71 USD (678 240 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 354.29 USD (501 279 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (987.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
987.54 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
98.19%
Carga máxima del depósito:
8.35%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.97
Transacciones Largas:
684 (76.94%)
Transacciones Cortas:
205 (23.06%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
2.64 USD
Beneficio medio:
22.40 USD
Pérdidas medias:
-16.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-249.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-589.23 USD (10)
Crecimiento al mes:
16.64%
Pronóstico anual:
201.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
183.51 USD
Máxima:
591.60 USD (22.70%)
Reducción relativa:
De balance:
22.51% (327.47 USD)
De fondos:
10.48% (53.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 271
GBPJPY 212
XAUUSD 180
EURJPY 171
XAUJPY 55
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 503
GBPJPY -196
XAUUSD 757
EURJPY 739
XAUJPY 546
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 22K
GBPJPY -13K
XAUUSD 96K
EURJPY 307
XAUJPY 73K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +192.13 USD
Peor transacción: -147 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +987.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -249.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 9542
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.20 × 249
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.71 × 101
MAEXLimited-MT5 Real Server
3.00 × 6
otros 73...
product: https://www.mql5.com/en/market/product/115278/
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 06:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 11:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 05:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 04:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 07:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 22:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 02:26
Share of trading days is too low
2025.05.20 02:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.20 01:20
Share of trading days is too low
2025.05.20 01:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.17 09:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
