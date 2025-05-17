СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Market Cycles Order Flow
Thang Chu

Market Cycles Order Flow

Thang Chu
0 отзывов
Надежность
32 недели
1 / 2.3K USD
прирост с 2025 146%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
885
Прибыльных трейдов:
430 (48.58%)
Убыточных трейдов:
455 (51.41%)
Лучший трейд:
192.13 USD
Худший трейд:
-146.51 USD
Общая прибыль:
9 663.97 USD (676 803 pips)
Общий убыток:
-7 291.07 USD (499 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (987.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
987.54 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
98.19%
Макс. загрузка депозита:
8.35%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.01
Длинных трейдов:
680 (76.84%)
Коротких трейдов:
205 (23.16%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
2.68 USD
Средняя прибыль:
22.47 USD
Средний убыток:
-16.02 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-249.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-589.23 USD (10)
Прирост в месяц:
17.04%
Годовой прогноз:
206.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
183.51 USD
Максимальная:
591.60 USD (22.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.51% (327.47 USD)
По эквити:
10.48% (53.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 270
GBPJPY 212
XAUUSD 177
EURJPY 171
XAUJPY 55
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 472
GBPJPY -196
XAUUSD 813
EURJPY 739
XAUJPY 546
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 21K
GBPJPY -13K
XAUUSD 97K
EURJPY 307
XAUJPY 73K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +192.13 USD
Худший трейд: -147 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +987.54 USD
Макс. убыток в серии: -249.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 9542
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 245
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.76 × 101
MAEXLimited-MT5 Real Server
3.00 × 6
еще 73...
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 06:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 11:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 05:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 04:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 07:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 22:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 02:26
Share of trading days is too low
2025.05.20 02:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.20 01:20
Share of trading days is too low
2025.05.20 01:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.17 09:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Market Cycles Order Flow
50 USD в месяц
146%
1
2.3K
USD
4.5K
USD
32
100%
885
48%
98%
1.32
2.68
USD
23%
1:500
