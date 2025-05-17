- Прирост
Всего трейдов:
885
Прибыльных трейдов:
430 (48.58%)
Убыточных трейдов:
455 (51.41%)
Лучший трейд:
192.13 USD
Худший трейд:
-146.51 USD
Общая прибыль:
9 663.97 USD (676 803 pips)
Общий убыток:
-7 291.07 USD (499 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (987.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
987.54 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
98.19%
Макс. загрузка депозита:
8.35%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.01
Длинных трейдов:
680 (76.84%)
Коротких трейдов:
205 (23.16%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
2.68 USD
Средняя прибыль:
22.47 USD
Средний убыток:
-16.02 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-249.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-589.23 USD (10)
Прирост в месяц:
17.04%
Годовой прогноз:
206.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
183.51 USD
Максимальная:
591.60 USD (22.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.51% (327.47 USD)
По эквити:
10.48% (53.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|270
|GBPJPY
|212
|XAUUSD
|177
|EURJPY
|171
|XAUJPY
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|472
|GBPJPY
|-196
|XAUUSD
|813
|EURJPY
|739
|XAUJPY
|546
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|21K
|GBPJPY
|-13K
|XAUUSD
|97K
|EURJPY
|307
|XAUJPY
|73K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +192.13 USD
Худший трейд: -147 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +987.54 USD
Макс. убыток в серии: -249.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 9542
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 245
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.76 × 101
|
MAEXLimited-MT5 Real Server
|3.00 × 6
