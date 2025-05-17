- 成長
- ドローダウン
トレード:
889
利益トレード:
433 (48.70%)
損失トレード:
456 (51.29%)
ベストトレード:
192.13 USD
最悪のトレード:
-146.51 USD
総利益:
9 700.71 USD (678 240 pips)
総損失:
-7 354.29 USD (501 279 pips)
最大連続の勝ち:
20 (987.54 USD)
最大連続利益:
987.54 USD (20)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
98.19%
最大入金額:
8.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.97
長いトレード:
684 (76.94%)
短いトレード:
205 (23.06%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
2.64 USD
平均利益:
22.40 USD
平均損失:
-16.13 USD
最大連続の負け:
16 (-249.45 USD)
最大連続損失:
-589.23 USD (10)
月間成長:
16.64%
年間予想:
201.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
183.51 USD
最大の:
591.60 USD (22.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.51% (327.47 USD)
エクイティによる:
10.48% (53.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|271
|GBPJPY
|212
|XAUUSD
|180
|EURJPY
|171
|XAUJPY
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|503
|GBPJPY
|-196
|XAUUSD
|757
|EURJPY
|739
|XAUJPY
|546
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|22K
|GBPJPY
|-13K
|XAUUSD
|96K
|EURJPY
|307
|XAUJPY
|73K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +192.13 USD
最悪のトレード: -147 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +987.54 USD
最大連続損失: -249.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 9542
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.20 × 249
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.71 × 101
|
MAEXLimited-MT5 Real Server
|3.00 × 6
