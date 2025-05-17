シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Market Cycles Order Flow
Thang Chu

Market Cycles Order Flow

Thang Chu
レビュー0件
信頼性
32週間
1 / 2.4K USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 145%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
889
利益トレード:
433 (48.70%)
損失トレード:
456 (51.29%)
ベストトレード:
192.13 USD
最悪のトレード:
-146.51 USD
総利益:
9 700.71 USD (678 240 pips)
総損失:
-7 354.29 USD (501 279 pips)
最大連続の勝ち:
20 (987.54 USD)
最大連続利益:
987.54 USD (20)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
98.19%
最大入金額:
8.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.97
長いトレード:
684 (76.94%)
短いトレード:
205 (23.06%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
2.64 USD
平均利益:
22.40 USD
平均損失:
-16.13 USD
最大連続の負け:
16 (-249.45 USD)
最大連続損失:
-589.23 USD (10)
月間成長:
16.64%
年間予想:
201.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
183.51 USD
最大の:
591.60 USD (22.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.51% (327.47 USD)
エクイティによる:
10.48% (53.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 271
GBPJPY 212
XAUUSD 180
EURJPY 171
XAUJPY 55
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 503
GBPJPY -196
XAUUSD 757
EURJPY 739
XAUJPY 546
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 22K
GBPJPY -13K
XAUUSD 96K
EURJPY 307
XAUJPY 73K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +192.13 USD
最悪のトレード: -147 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +987.54 USD
最大連続損失: -249.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Hankotrade-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 9542
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.20 × 249
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.71 × 101
MAEXLimited-MT5 Real Server
3.00 × 6
73 より多く...
product: https://www.mql5.com/en/market/product/115278/
レビューなし
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 06:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 11:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 05:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 04:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 07:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 22:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 02:26
Share of trading days is too low
2025.05.20 02:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.20 01:20
Share of trading days is too low
2025.05.20 01:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.17 09:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください