- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
887
盈利交易:
431 (48.59%)
亏损交易:
456 (51.41%)
最好交易:
192.13 USD
最差交易:
-146.51 USD
毛利:
9 669.43 USD (677 629 pips)
毛利亏损:
-7 354.01 USD (501 279 pips)
最大连续赢利:
20 (987.54 USD)
最大连续盈利:
987.54 USD (20)
夏普比率:
0.07
交易活动:
98.19%
最大入金加载:
8.35%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.91
长期交易:
682 (76.89%)
短期交易:
205 (23.11%)
利润因子:
1.31
预期回报:
2.61 USD
平均利润:
22.43 USD
平均损失:
-16.13 USD
最大连续失误:
16 (-249.45 USD)
最大连续亏损:
-589.23 USD (10)
每月增长:
16.83%
年度预测:
204.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
183.51 USD
最大值:
591.60 USD (22.70%)
相对跌幅:
结余:
22.51% (327.47 USD)
净值:
10.48% (53.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|270
|GBPJPY
|212
|XAUUSD
|179
|EURJPY
|171
|XAUJPY
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|472
|GBPJPY
|-196
|XAUUSD
|757
|EURJPY
|739
|XAUJPY
|546
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|21K
|GBPJPY
|-13K
|XAUUSD
|96K
|EURJPY
|307
|XAUJPY
|73K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +192.13 USD
最差交易: -147 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +987.54 USD
最大连续亏损: -249.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 9542
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 245
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.71 × 101
|
MAEXLimited-MT5 Real Server
|3.00 × 6
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
143%
1
2.3K
USD
USD
4.4K
USD
USD
32
100%
887
48%
98%
1.31
2.61
USD
USD
23%
1:500