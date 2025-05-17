SinaisSeções
Thang Chu

Market Cycles Order Flow

Thang Chu
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
1 / 2.4K USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 145%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
889
Negociações com lucro:
433 (48.70%)
Negociações com perda:
456 (51.29%)
Melhor negociação:
192.13 USD
Pior negociação:
-146.51 USD
Lucro bruto:
9 700.71 USD (678 240 pips)
Perda bruta:
-7 354.29 USD (501 279 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (987.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
987.54 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
98.19%
Depósito máximo carregado:
8.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.97
Negociações longas:
684 (76.94%)
Negociações curtas:
205 (23.06%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
2.64 USD
Lucro médio:
22.40 USD
Perda média:
-16.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-249.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-589.23 USD (10)
Crescimento mensal:
16.64%
Previsão anual:
201.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
183.51 USD
Máximo:
591.60 USD (22.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.51% (327.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.48% (53.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 271
GBPJPY 212
XAUUSD 180
EURJPY 171
XAUJPY 55
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 503
GBPJPY -196
XAUUSD 757
EURJPY 739
XAUJPY 546
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 22K
GBPJPY -13K
XAUUSD 96K
EURJPY 307
XAUJPY 73K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +192.13 USD
Pior negociação: -147 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +987.54 USD
Máxima perda consecutiva: -249.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 9542
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.20 × 249
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.71 × 101
MAEXLimited-MT5 Real Server
3.00 × 6
73 mais ...
product: https://www.mql5.com/en/market/product/115278/
Sem comentários
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 06:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 11:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 05:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 04:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 07:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 22:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 02:26
Share of trading days is too low
2025.05.20 02:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.20 01:20
Share of trading days is too low
2025.05.20 01:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.17 09:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Market Cycles Order Flow
50 USD por mês
145%
1
2.4K
USD
4.4K
USD
32
100%
889
48%
98%
1.31
2.64
USD
23%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.