- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
889
Negociações com lucro:
433 (48.70%)
Negociações com perda:
456 (51.29%)
Melhor negociação:
192.13 USD
Pior negociação:
-146.51 USD
Lucro bruto:
9 700.71 USD (678 240 pips)
Perda bruta:
-7 354.29 USD (501 279 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (987.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
987.54 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
98.19%
Depósito máximo carregado:
8.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.97
Negociações longas:
684 (76.94%)
Negociações curtas:
205 (23.06%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
2.64 USD
Lucro médio:
22.40 USD
Perda média:
-16.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-249.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-589.23 USD (10)
Crescimento mensal:
16.64%
Previsão anual:
201.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
183.51 USD
Máximo:
591.60 USD (22.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.51% (327.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.48% (53.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|271
|GBPJPY
|212
|XAUUSD
|180
|EURJPY
|171
|XAUJPY
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|503
|GBPJPY
|-196
|XAUUSD
|757
|EURJPY
|739
|XAUJPY
|546
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|22K
|GBPJPY
|-13K
|XAUUSD
|96K
|EURJPY
|307
|XAUJPY
|73K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +192.13 USD
Pior negociação: -147 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +987.54 USD
Máxima perda consecutiva: -249.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 9542
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.20 × 249
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.71 × 101
|
MAEXLimited-MT5 Real Server
|3.00 × 6
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
145%
1
2.4K
USD
USD
4.4K
USD
USD
32
100%
889
48%
98%
1.31
2.64
USD
USD
23%
1:500