Oleg Pozdnyakov

Magnat

Oleg Pozdnyakov
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
Alpari-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
554
Kârla kapanan işlemler:
278 (50.18%)
Zararla kapanan işlemler:
276 (49.82%)
En iyi işlem:
565.50 USD
En kötü işlem:
-444.99 USD
Brüt kâr:
12 401.92 USD (46 950 pips)
Brüt zarar:
-10 807.91 USD (51 972 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (764.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 063.08 USD (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
27.69%
Maks. mevduat yükü:
84.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
293 (52.89%)
Satış işlemleri:
261 (47.11%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
2.88 USD
Ortalama kâr:
44.61 USD
Ortalama zarar:
-39.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 078.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 598.27 USD (7)
Aylık büyüme:
-18.44%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
421.65 USD
Maksimum:
3 582.69 USD (68.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.66% (3 572.66 USD)
Varlığa göre:
31.89% (1 408.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 223
GBPUSD 44
GBPAUD 32
USDCAD 30
USDJPY 25
GBPCAD 25
CHFJPY 22
XAUUSD 20
NZDUSD 18
GBPCHF 18
EURAUD 16
USDCHF 10
EURNZD 10
GBPJPY 9
GBPNZD 9
AUDCAD 9
CADCHF 5
AUDUSD 5
EURJPY 5
EURCAD 4
CADJPY 4
AUDCHF 3
EURGBP 3
AUDNZD 2
AUDJPY 2
NZDJPY 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.5K
GBPUSD -436
GBPAUD -1.2K
USDCAD -259
USDJPY -35
GBPCAD 68
CHFJPY -27
XAUUSD 29
NZDUSD 304
GBPCHF -29
EURAUD -139
USDCHF -3
EURNZD -152
GBPJPY -65
GBPNZD -8
AUDCAD 2
CADCHF -9
AUDUSD -2
EURJPY 55
EURCAD -5
CADJPY 0
AUDCHF -7
EURGBP -4
AUDNZD -11
AUDJPY 1
NZDJPY 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.7K
GBPUSD -367
GBPAUD -2.3K
USDCAD 645
USDJPY -1.4K
GBPCAD -86
CHFJPY -399
XAUUSD 1K
NZDUSD 457
GBPCHF -1.4K
EURAUD -488
USDCHF 42
EURNZD -303
GBPJPY -315
GBPNZD -1.3K
AUDCAD 392
CADCHF -198
AUDUSD -204
EURJPY -502
EURCAD -632
CADJPY -376
AUDCHF 1
EURGBP -291
AUDNZD -278
AUDJPY 216
NZDJPY 279
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +565.50 USD
En kötü işlem: -445 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +764.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 078.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.05 × 55
ICMarketsEU-MT5
0.06 × 135
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.09 × 171
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.20 × 44
Exness-MT5Real15
0.25 × 4
QTrade-Server
0.33 × 3
Exness-MT5Real5
0.36 × 272
RoboForex-ECN
0.38 × 178
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Tickmill-Live
0.43 × 7
FusionMarkets-Live
0.45 × 89
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.47 × 964
AdmiralMarkets-MT5
0.49 × 70
StriforLLC-Live
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.64 × 417
ICMarkets-MT5
0.75 × 921
FIBOGroup-MT5 Server
0.77 × 48
Alpari-MT5
0.82 × 11342
57 daha fazla...
На счёте торгует советник, который не использует усреднение, не использует мартингейл, торговля со стоплосами и тейкпрофитом, торговля только на одной паре EURUSD, поэтому сделки открываются редко.
İnceleme yok
2025.09.17 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 07:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 04:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 23:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 04:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.24 19:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 18:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 01:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 08:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.