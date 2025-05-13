- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
763
Profit Trades:
395 (51.76%)
Loss Trades:
368 (48.23%)
Best trade:
565.50 USD
Worst trade:
-444.99 USD
Gross Profit:
14 148.35 USD (170 416 pips)
Gross Loss:
-11 631.35 USD (67 241 pips)
Maximum consecutive wins:
20 (764.40 USD)
Maximal consecutive profit:
2 063.08 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
25.07%
Max deposit load:
105.87%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
31
Avg holding time:
4 hours
Recovery Factor:
0.70
Long Trades:
435 (57.01%)
Short Trades:
328 (42.99%)
Profit Factor:
1.22
Expected Payoff:
3.30 USD
Average Profit:
35.82 USD
Average Loss:
-31.61 USD
Maximum consecutive losses:
21 (-1 078.71 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 598.27 USD (7)
Monthly growth:
36.78%
Annual Forecast:
446.25%
Algo trading:
5%
Drawdown by balance:
Absolute:
421.65 USD
Maximal:
3 582.69 USD (68.15%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.66% (3 572.66 USD)
By Equity:
31.89% (1 408.60 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|255
|GBPUSD
|57
|CHFJPY
|50
|NZDUSD
|40
|USDCAD
|39
|GBPAUD
|33
|USDJPY
|32
|USDCHF
|27
|XAUUSD
|26
|GBPCAD
|26
|EURAUD
|24
|GBPCHF
|24
|AUDUSD
|21
|GBPNZD
|15
|EURNZD
|13
|GBPJPY
|11
|AUDCAD
|11
|EURJPY
|11
|CADCHF
|7
|AUDNZD
|7
|EURCAD
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|6
|AUDCHF
|5
|NZDJPY
|4
|EURGBP
|4
|BITCOIN
|2
|EURCHF
|1
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|3.5K
|GBPUSD
|-436
|CHFJPY
|833
|NZDUSD
|370
|USDCAD
|-274
|GBPAUD
|-1.2K
|USDJPY
|-39
|USDCHF
|-119
|XAUUSD
|-349
|GBPCAD
|66
|EURAUD
|-176
|GBPCHF
|-29
|AUDUSD
|475
|GBPNZD
|-8
|EURNZD
|-132
|GBPJPY
|-70
|AUDCAD
|3
|EURJPY
|56
|CADCHF
|-16
|AUDNZD
|-22
|EURCAD
|-6
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|3
|AUDCHF
|-13
|NZDJPY
|4
|EURGBP
|-6
|BITCOIN
|95
|EURCHF
|0
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.3K
|GBPUSD
|13
|CHFJPY
|3.7K
|NZDUSD
|463
|USDCAD
|111
|GBPAUD
|-1.7K
|USDJPY
|-1.9K
|USDCHF
|-979
|XAUUSD
|-1.6K
|GBPCAD
|-312
|EURAUD
|-937
|GBPCHF
|-1.3K
|AUDUSD
|602
|GBPNZD
|-2.1K
|EURNZD
|251
|GBPJPY
|-1.1K
|AUDCAD
|469
|EURJPY
|-302
|CADCHF
|-281
|AUDNZD
|-784
|EURCAD
|-711
|CADJPY
|102
|AUDJPY
|236
|AUDCHF
|-451
|NZDJPY
|595
|EURGBP
|-442
|BITCOIN
|109K
|EURCHF
|0
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +565.50 USD
Worst trade: -445 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +764.40 USD
Maximal consecutive loss: -1 078.71 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Alpari-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
На счёте торгует советник, который не использует усреднение, не использует мартингейл, торговля со стоплосами и тейкпрофитом, торговля только на одной паре EURUSD, поэтому сделки открываются редко.
