Oleg Pozdnyakov

Magnat

Oleg Pozdnyakov
0 reviews
Reliability
35 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2025 87%
Alpari-MT5
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
763
Profit Trades:
395 (51.76%)
Loss Trades:
368 (48.23%)
Best trade:
565.50 USD
Worst trade:
-444.99 USD
Gross Profit:
14 148.35 USD (170 416 pips)
Gross Loss:
-11 631.35 USD (67 241 pips)
Maximum consecutive wins:
20 (764.40 USD)
Maximal consecutive profit:
2 063.08 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
25.07%
Max deposit load:
105.87%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
31
Avg holding time:
4 hours
Recovery Factor:
0.70
Long Trades:
435 (57.01%)
Short Trades:
328 (42.99%)
Profit Factor:
1.22
Expected Payoff:
3.30 USD
Average Profit:
35.82 USD
Average Loss:
-31.61 USD
Maximum consecutive losses:
21 (-1 078.71 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 598.27 USD (7)
Monthly growth:
36.78%
Annual Forecast:
446.25%
Algo trading:
5%
Drawdown by balance:
Absolute:
421.65 USD
Maximal:
3 582.69 USD (68.15%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.66% (3 572.66 USD)
By Equity:
31.89% (1 408.60 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 255
GBPUSD 57
CHFJPY 50
NZDUSD 40
USDCAD 39
GBPAUD 33
USDJPY 32
USDCHF 27
XAUUSD 26
GBPCAD 26
EURAUD 24
GBPCHF 24
AUDUSD 21
GBPNZD 15
EURNZD 13
GBPJPY 11
AUDCAD 11
EURJPY 11
CADCHF 7
AUDNZD 7
EURCAD 6
CADJPY 6
AUDJPY 6
AUDCHF 5
NZDJPY 4
EURGBP 4
BITCOIN 2
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 3.5K
GBPUSD -436
CHFJPY 833
NZDUSD 370
USDCAD -274
GBPAUD -1.2K
USDJPY -39
USDCHF -119
XAUUSD -349
GBPCAD 66
EURAUD -176
GBPCHF -29
AUDUSD 475
GBPNZD -8
EURNZD -132
GBPJPY -70
AUDCAD 3
EURJPY 56
CADCHF -16
AUDNZD -22
EURCAD -6
CADJPY 3
AUDJPY 3
AUDCHF -13
NZDJPY 4
EURGBP -6
BITCOIN 95
EURCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2.3K
GBPUSD 13
CHFJPY 3.7K
NZDUSD 463
USDCAD 111
GBPAUD -1.7K
USDJPY -1.9K
USDCHF -979
XAUUSD -1.6K
GBPCAD -312
EURAUD -937
GBPCHF -1.3K
AUDUSD 602
GBPNZD -2.1K
EURNZD 251
GBPJPY -1.1K
AUDCAD 469
EURJPY -302
CADCHF -281
AUDNZD -784
EURCAD -711
CADJPY 102
AUDJPY 236
AUDCHF -451
NZDJPY 595
EURGBP -442
BITCOIN 109K
EURCHF 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +565.50 USD
Worst trade: -445 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +764.40 USD
Maximal consecutive loss: -1 078.71 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Alpari-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.06 × 135
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.09 × 175
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.20 × 44
Exness-MT5Real15
0.25 × 4
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
Tickmill-Live
0.38 × 8
Exness-MT5Real5
0.40 × 275
GoMarkets-Live
0.42 × 19
FusionMarkets-Live
0.45 × 89
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.47 × 979
StriforLLC-Live
0.50 × 4
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
0.63 × 422
ICMarkets-MT5
0.75 × 925
FIBOGroup-MT5 Server
0.77 × 48
HTOTAL.RU-MT5
0.81 × 80
57 more...
На счёте торгует советник, который не использует усреднение, не использует мартингейл, торговля со стоплосами и тейкпрофитом, торговля только на одной паре EURUSD, поэтому сделки открываются редко.
No reviews
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 07:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 04:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 23:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 04:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.24 19:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 18:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
