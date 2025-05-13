- Crescimento
Negociações:
768
Negociações com lucro:
399 (51.95%)
Negociações com perda:
369 (48.05%)
Melhor negociação:
565.50 USD
Pior negociação:
-444.99 USD
Lucro bruto:
14 151.57 USD (170 744 pips)
Perda bruta:
-11 631.87 USD (67 265 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (764.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 063.08 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
25.07%
Depósito máximo carregado:
105.87%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.70
Negociações longas:
440 (57.29%)
Negociações curtas:
328 (42.71%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
3.28 USD
Lucro médio:
35.47 USD
Perda média:
-31.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-1 078.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 598.27 USD (7)
Crescimento mensal:
36.81%
Previsão anual:
446.66%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
421.65 USD
Máximo:
3 582.69 USD (68.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.66% (3 572.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.89% (1 408.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|255
|GBPUSD
|57
|CHFJPY
|50
|NZDUSD
|40
|USDCAD
|39
|GBPAUD
|33
|USDJPY
|32
|USDCHF
|30
|XAUUSD
|26
|GBPCAD
|26
|EURAUD
|24
|GBPCHF
|24
|AUDUSD
|21
|GBPNZD
|15
|EURNZD
|14
|GBPJPY
|11
|AUDCAD
|11
|EURJPY
|11
|CADCHF
|7
|AUDNZD
|7
|EURCAD
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|6
|AUDCHF
|5
|EURGBP
|5
|NZDJPY
|4
|BITCOIN
|2
|EURCHF
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|3.5K
|GBPUSD
|-436
|CHFJPY
|833
|NZDUSD
|370
|USDCAD
|-274
|GBPAUD
|-1.2K
|USDJPY
|-39
|USDCHF
|-116
|XAUUSD
|-349
|GBPCAD
|66
|EURAUD
|-176
|GBPCHF
|-29
|AUDUSD
|475
|GBPNZD
|-8
|EURNZD
|-131
|GBPJPY
|-70
|AUDCAD
|3
|EURJPY
|56
|CADCHF
|-16
|AUDNZD
|-22
|EURCAD
|-6
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|3
|AUDCHF
|-13
|EURGBP
|-7
|NZDJPY
|4
|BITCOIN
|95
|EURCHF
|0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|2.3K
|GBPUSD
|13
|CHFJPY
|3.7K
|NZDUSD
|463
|USDCAD
|111
|GBPAUD
|-1.7K
|USDJPY
|-1.9K
|USDCHF
|-774
|XAUUSD
|-1.6K
|GBPCAD
|-312
|EURAUD
|-937
|GBPCHF
|-1.3K
|AUDUSD
|602
|GBPNZD
|-2.1K
|EURNZD
|374
|GBPJPY
|-1.1K
|AUDCAD
|469
|EURJPY
|-302
|CADCHF
|-281
|AUDNZD
|-784
|EURCAD
|-711
|CADJPY
|102
|AUDJPY
|236
|AUDCHF
|-451
|EURGBP
|-466
|NZDJPY
|595
|BITCOIN
|109K
|EURCHF
|0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Melhor negociação: +565.50 USD
Pior negociação: -445 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +764.40 USD
Máxima perda consecutiva: -1 078.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
На счёте торгует советник, который не использует усреднение, не использует мартингейл, торговля со стоплосами и тейкпрофитом, торговля только на одной паре EURUSD, поэтому сделки открываются редко.
Sem comentários
