Oleg Pozdnyakov

Magnat

Oleg Pozdnyakov
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 87%
Alpari-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
768
Negociações com lucro:
399 (51.95%)
Negociações com perda:
369 (48.05%)
Melhor negociação:
565.50 USD
Pior negociação:
-444.99 USD
Lucro bruto:
14 151.57 USD (170 744 pips)
Perda bruta:
-11 631.87 USD (67 265 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (764.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 063.08 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
25.07%
Depósito máximo carregado:
105.87%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.70
Negociações longas:
440 (57.29%)
Negociações curtas:
328 (42.71%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
3.28 USD
Lucro médio:
35.47 USD
Perda média:
-31.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-1 078.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 598.27 USD (7)
Crescimento mensal:
36.81%
Previsão anual:
446.66%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
421.65 USD
Máximo:
3 582.69 USD (68.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.66% (3 572.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.89% (1 408.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 255
GBPUSD 57
CHFJPY 50
NZDUSD 40
USDCAD 39
GBPAUD 33
USDJPY 32
USDCHF 30
XAUUSD 26
GBPCAD 26
EURAUD 24
GBPCHF 24
AUDUSD 21
GBPNZD 15
EURNZD 14
GBPJPY 11
AUDCAD 11
EURJPY 11
CADCHF 7
AUDNZD 7
EURCAD 6
CADJPY 6
AUDJPY 6
AUDCHF 5
EURGBP 5
NZDJPY 4
BITCOIN 2
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 3.5K
GBPUSD -436
CHFJPY 833
NZDUSD 370
USDCAD -274
GBPAUD -1.2K
USDJPY -39
USDCHF -116
XAUUSD -349
GBPCAD 66
EURAUD -176
GBPCHF -29
AUDUSD 475
GBPNZD -8
EURNZD -131
GBPJPY -70
AUDCAD 3
EURJPY 56
CADCHF -16
AUDNZD -22
EURCAD -6
CADJPY 3
AUDJPY 3
AUDCHF -13
EURGBP -7
NZDJPY 4
BITCOIN 95
EURCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 2.3K
GBPUSD 13
CHFJPY 3.7K
NZDUSD 463
USDCAD 111
GBPAUD -1.7K
USDJPY -1.9K
USDCHF -774
XAUUSD -1.6K
GBPCAD -312
EURAUD -937
GBPCHF -1.3K
AUDUSD 602
GBPNZD -2.1K
EURNZD 374
GBPJPY -1.1K
AUDCAD 469
EURJPY -302
CADCHF -281
AUDNZD -784
EURCAD -711
CADJPY 102
AUDJPY 236
AUDCHF -451
EURGBP -466
NZDJPY 595
BITCOIN 109K
EURCHF 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +565.50 USD
Pior negociação: -445 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +764.40 USD
Máxima perda consecutiva: -1 078.71 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.06 × 135
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.09 × 175
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.20 × 44
Exness-MT5Real15
0.25 × 4
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
Tickmill-Live
0.38 × 8
Exness-MT5Real5
0.40 × 275
GoMarkets-Live
0.42 × 19
FusionMarkets-Live
0.45 × 89
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.47 × 979
StriforLLC-Live
0.50 × 4
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
0.63 × 422
ICMarkets-MT5
0.75 × 925
FIBOGroup-MT5 Server
0.77 × 48
HTOTAL.RU-MT5
0.81 × 80
На счёте торгует советник, который не использует усреднение, не использует мартингейл, торговля со стоплосами и тейкпрофитом, торговля только на одной паре EURUSD, поэтому сделки открываются редко.
Sem comentários
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 07:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 04:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 23:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 04:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.24 19:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 18:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
