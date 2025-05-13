SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Magnat
Oleg Pozdnyakov

Magnat

Oleg Pozdnyakov
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 87%
Alpari-MT5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
768
Transacciones Rentables:
399 (51.95%)
Transacciones Irrentables:
369 (48.05%)
Mejor transacción:
565.50 USD
Peor transacción:
-444.99 USD
Beneficio Bruto:
14 151.57 USD (170 744 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 631.87 USD (67 265 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (764.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 063.08 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
25.07%
Carga máxima del depósito:
105.87%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.70
Transacciones Largas:
440 (57.29%)
Transacciones Cortas:
328 (42.71%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
3.28 USD
Beneficio medio:
35.47 USD
Pérdidas medias:
-31.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-1 078.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 598.27 USD (7)
Crecimiento al mes:
36.81%
Pronóstico anual:
446.66%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
421.65 USD
Máxima:
3 582.69 USD (68.15%)
Reducción relativa:
De balance:
65.66% (3 572.66 USD)
De fondos:
31.89% (1 408.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 255
GBPUSD 57
CHFJPY 50
NZDUSD 40
USDCAD 39
GBPAUD 33
USDJPY 32
USDCHF 30
XAUUSD 26
GBPCAD 26
EURAUD 24
GBPCHF 24
AUDUSD 21
GBPNZD 15
EURNZD 14
GBPJPY 11
AUDCAD 11
EURJPY 11
CADCHF 7
AUDNZD 7
EURCAD 6
CADJPY 6
AUDJPY 6
AUDCHF 5
EURGBP 5
NZDJPY 4
BITCOIN 2
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 3.5K
GBPUSD -436
CHFJPY 833
NZDUSD 370
USDCAD -274
GBPAUD -1.2K
USDJPY -39
USDCHF -116
XAUUSD -349
GBPCAD 66
EURAUD -176
GBPCHF -29
AUDUSD 475
GBPNZD -8
EURNZD -131
GBPJPY -70
AUDCAD 3
EURJPY 56
CADCHF -16
AUDNZD -22
EURCAD -6
CADJPY 3
AUDJPY 3
AUDCHF -13
EURGBP -7
NZDJPY 4
BITCOIN 95
EURCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 2.3K
GBPUSD 13
CHFJPY 3.7K
NZDUSD 463
USDCAD 111
GBPAUD -1.7K
USDJPY -1.9K
USDCHF -774
XAUUSD -1.6K
GBPCAD -312
EURAUD -937
GBPCHF -1.3K
AUDUSD 602
GBPNZD -2.1K
EURNZD 374
GBPJPY -1.1K
AUDCAD 469
EURJPY -302
CADCHF -281
AUDNZD -784
EURCAD -711
CADJPY 102
AUDJPY 236
AUDCHF -451
EURGBP -466
NZDJPY 595
BITCOIN 109K
EURCHF 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +565.50 USD
Peor transacción: -445 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +764.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 078.71 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.06 × 135
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.09 × 175
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.20 × 44
Exness-MT5Real15
0.25 × 4
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
Tickmill-Live
0.38 × 8
Exness-MT5Real5
0.40 × 275
GoMarkets-Live
0.42 × 19
FusionMarkets-Live
0.45 × 89
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.47 × 979
StriforLLC-Live
0.50 × 4
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
0.63 × 422
ICMarkets-MT5
0.75 × 925
FIBOGroup-MT5 Server
0.77 × 48
HTOTAL.RU-MT5
0.81 × 80
otros 57...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
На счёте торгует советник, который не использует усреднение, не использует мартингейл, торговля со стоплосами и тейкпрофитом, торговля только на одной паре EURUSD, поэтому сделки открываются редко.
No hay comentarios
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 07:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 04:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 23:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 04:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.24 19:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 18:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Magnat
50 USD al mes
87%
0
0
USD
3.6K
USD
35
5%
768
51%
25%
1.21
3.28
USD
66%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.