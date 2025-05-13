- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
554
Profit Trade:
278 (50.18%)
Loss Trade:
276 (49.82%)
Best Trade:
565.50 USD
Worst Trade:
-444.99 USD
Profitto lordo:
12 401.92 USD (46 950 pips)
Perdita lorda:
-10 807.91 USD (51 972 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (764.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 063.08 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
27.69%
Massimo carico di deposito:
84.11%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
293 (52.89%)
Short Trade:
261 (47.11%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
2.88 USD
Profitto medio:
44.61 USD
Perdita media:
-39.16 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-1 078.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 598.27 USD (7)
Crescita mensile:
-18.44%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
421.65 USD
Massimale:
3 582.69 USD (68.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.66% (3 572.66 USD)
Per equità:
31.89% (1 408.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|223
|GBPUSD
|44
|GBPAUD
|32
|USDCAD
|30
|USDJPY
|25
|GBPCAD
|25
|CHFJPY
|22
|XAUUSD
|20
|NZDUSD
|18
|GBPCHF
|18
|EURAUD
|16
|USDCHF
|10
|EURNZD
|10
|GBPJPY
|9
|GBPNZD
|9
|AUDCAD
|9
|CADCHF
|5
|AUDUSD
|5
|EURJPY
|5
|EURCAD
|4
|CADJPY
|4
|AUDCHF
|3
|EURGBP
|3
|AUDNZD
|2
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3.5K
|GBPUSD
|-436
|GBPAUD
|-1.2K
|USDCAD
|-259
|USDJPY
|-35
|GBPCAD
|68
|CHFJPY
|-27
|XAUUSD
|29
|NZDUSD
|304
|GBPCHF
|-29
|EURAUD
|-139
|USDCHF
|-3
|EURNZD
|-152
|GBPJPY
|-65
|GBPNZD
|-8
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|-9
|AUDUSD
|-2
|EURJPY
|55
|EURCAD
|-5
|CADJPY
|0
|AUDCHF
|-7
|EURGBP
|-4
|AUDNZD
|-11
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.7K
|GBPUSD
|-367
|GBPAUD
|-2.3K
|USDCAD
|645
|USDJPY
|-1.4K
|GBPCAD
|-86
|CHFJPY
|-399
|XAUUSD
|1K
|NZDUSD
|457
|GBPCHF
|-1.4K
|EURAUD
|-488
|USDCHF
|42
|EURNZD
|-303
|GBPJPY
|-315
|GBPNZD
|-1.3K
|AUDCAD
|392
|CADCHF
|-198
|AUDUSD
|-204
|EURJPY
|-502
|EURCAD
|-632
|CADJPY
|-376
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|-291
|AUDNZD
|-278
|AUDJPY
|216
|NZDJPY
|279
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +565.50 USD
Worst Trade: -445 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +764.40 USD
Massima perdita consecutiva: -1 078.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 55
|
ICMarketsEU-MT5
|0.06 × 135
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 171
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 287
|
OctaFX-Real2
|0.20 × 44
|
Exness-MT5Real15
|0.25 × 4
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.36 × 272
|
RoboForex-ECN
|0.38 × 178
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
Tickmill-Live
|0.43 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 89
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
TitanFX-MT5-01
|0.47 × 964
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.49 × 70
|
StriforLLC-Live
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.64 × 417
|
ICMarkets-MT5
|0.75 × 921
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.77 × 48
|
Alpari-MT5
|0.82 × 11342
На счёте торгует советник, который не использует усреднение, не использует мартингейл, торговля со стоплосами и тейкпрофитом, торговля только на одной паре EURUSD, поэтому сделки открываются редко.
