SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Magnat
Oleg Pozdnyakov

Magnat

Oleg Pozdnyakov
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 39%
Alpari-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
554
Profit Trade:
278 (50.18%)
Loss Trade:
276 (49.82%)
Best Trade:
565.50 USD
Worst Trade:
-444.99 USD
Profitto lordo:
12 401.92 USD (46 950 pips)
Perdita lorda:
-10 807.91 USD (51 972 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (764.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 063.08 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
27.69%
Massimo carico di deposito:
84.11%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
293 (52.89%)
Short Trade:
261 (47.11%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
2.88 USD
Profitto medio:
44.61 USD
Perdita media:
-39.16 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-1 078.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 598.27 USD (7)
Crescita mensile:
-18.44%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
421.65 USD
Massimale:
3 582.69 USD (68.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.66% (3 572.66 USD)
Per equità:
31.89% (1 408.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 223
GBPUSD 44
GBPAUD 32
USDCAD 30
USDJPY 25
GBPCAD 25
CHFJPY 22
XAUUSD 20
NZDUSD 18
GBPCHF 18
EURAUD 16
USDCHF 10
EURNZD 10
GBPJPY 9
GBPNZD 9
AUDCAD 9
CADCHF 5
AUDUSD 5
EURJPY 5
EURCAD 4
CADJPY 4
AUDCHF 3
EURGBP 3
AUDNZD 2
AUDJPY 2
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.5K
GBPUSD -436
GBPAUD -1.2K
USDCAD -259
USDJPY -35
GBPCAD 68
CHFJPY -27
XAUUSD 29
NZDUSD 304
GBPCHF -29
EURAUD -139
USDCHF -3
EURNZD -152
GBPJPY -65
GBPNZD -8
AUDCAD 2
CADCHF -9
AUDUSD -2
EURJPY 55
EURCAD -5
CADJPY 0
AUDCHF -7
EURGBP -4
AUDNZD -11
AUDJPY 1
NZDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.7K
GBPUSD -367
GBPAUD -2.3K
USDCAD 645
USDJPY -1.4K
GBPCAD -86
CHFJPY -399
XAUUSD 1K
NZDUSD 457
GBPCHF -1.4K
EURAUD -488
USDCHF 42
EURNZD -303
GBPJPY -315
GBPNZD -1.3K
AUDCAD 392
CADCHF -198
AUDUSD -204
EURJPY -502
EURCAD -632
CADJPY -376
AUDCHF 1
EURGBP -291
AUDNZD -278
AUDJPY 216
NZDJPY 279
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +565.50 USD
Worst Trade: -445 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +764.40 USD
Massima perdita consecutiva: -1 078.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.05 × 55
ICMarketsEU-MT5
0.06 × 135
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.09 × 171
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.20 × 44
Exness-MT5Real15
0.25 × 4
QTrade-Server
0.33 × 3
Exness-MT5Real5
0.36 × 272
RoboForex-ECN
0.38 × 178
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Tickmill-Live
0.43 × 7
FusionMarkets-Live
0.45 × 89
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.47 × 964
AdmiralMarkets-MT5
0.49 × 70
StriforLLC-Live
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.64 × 417
ICMarkets-MT5
0.75 × 921
FIBOGroup-MT5 Server
0.77 × 48
Alpari-MT5
0.82 × 11342
57 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
На счёте торгует советник, который не использует усреднение, не использует мартингейл, торговля со стоплосами и тейкпрофитом, торговля только на одной паре EURUSD, поэтому сделки открываются редко.
Non ci sono recensioni
2025.09.17 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 07:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 04:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 23:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 04:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.24 19:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 18:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 01:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 08:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Magnat
50USD al mese
39%
0
0
USD
2.6K
USD
23
6%
554
50%
28%
1.14
2.88
USD
66%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.