Oleg Pozdnyakov

Magnat

Oleg Pozdnyakov
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 87%
Alpari-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
768
利益トレード:
399 (51.95%)
損失トレード:
369 (48.05%)
ベストトレード:
565.50 USD
最悪のトレード:
-444.99 USD
総利益:
14 151.57 USD (170 744 pips)
総損失:
-11 631.87 USD (67 265 pips)
最大連続の勝ち:
20 (764.40 USD)
最大連続利益:
2 063.08 USD (7)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
25.07%
最大入金額:
105.87%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.70
長いトレード:
440 (57.29%)
短いトレード:
328 (42.71%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
3.28 USD
平均利益:
35.47 USD
平均損失:
-31.52 USD
最大連続の負け:
21 (-1 078.71 USD)
最大連続損失:
-1 598.27 USD (7)
月間成長:
36.81%
年間予想:
446.66%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
421.65 USD
最大の:
3 582.69 USD (68.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.66% (3 572.66 USD)
エクイティによる:
31.89% (1 408.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 255
GBPUSD 57
CHFJPY 50
NZDUSD 40
USDCAD 39
GBPAUD 33
USDJPY 32
USDCHF 30
XAUUSD 26
GBPCAD 26
EURAUD 24
GBPCHF 24
AUDUSD 21
GBPNZD 15
EURNZD 14
GBPJPY 11
AUDCAD 11
EURJPY 11
CADCHF 7
AUDNZD 7
EURCAD 6
CADJPY 6
AUDJPY 6
AUDCHF 5
EURGBP 5
NZDJPY 4
BITCOIN 2
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 3.5K
GBPUSD -436
CHFJPY 833
NZDUSD 370
USDCAD -274
GBPAUD -1.2K
USDJPY -39
USDCHF -116
XAUUSD -349
GBPCAD 66
EURAUD -176
GBPCHF -29
AUDUSD 475
GBPNZD -8
EURNZD -131
GBPJPY -70
AUDCAD 3
EURJPY 56
CADCHF -16
AUDNZD -22
EURCAD -6
CADJPY 3
AUDJPY 3
AUDCHF -13
EURGBP -7
NZDJPY 4
BITCOIN 95
EURCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 2.3K
GBPUSD 13
CHFJPY 3.7K
NZDUSD 463
USDCAD 111
GBPAUD -1.7K
USDJPY -1.9K
USDCHF -774
XAUUSD -1.6K
GBPCAD -312
EURAUD -937
GBPCHF -1.3K
AUDUSD 602
GBPNZD -2.1K
EURNZD 374
GBPJPY -1.1K
AUDCAD 469
EURJPY -302
CADCHF -281
AUDNZD -784
EURCAD -711
CADJPY 102
AUDJPY 236
AUDCHF -451
EURGBP -466
NZDJPY 595
BITCOIN 109K
EURCHF 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +565.50 USD
最悪のトレード: -445 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +764.40 USD
最大連続損失: -1 078.71 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.06 × 135
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.09 × 175
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.20 × 44
Exness-MT5Real15
0.25 × 4
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
Tickmill-Live
0.38 × 8
Exness-MT5Real5
0.40 × 275
GoMarkets-Live
0.42 × 19
FusionMarkets-Live
0.45 × 89
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.47 × 979
StriforLLC-Live
0.50 × 4
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
0.63 × 422
ICMarkets-MT5
0.75 × 925
FIBOGroup-MT5 Server
0.77 × 48
HTOTAL.RU-MT5
0.81 × 80
57 より多く...
На счёте торгует советник, который не использует усреднение, не использует мартингейл, торговля со стоплосами и тейкпрофитом, торговля только на одной паре EURUSD, поэтому сделки открываются редко.
レビューなし
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 07:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 04:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 23:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 04:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.24 19:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 18:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
Magnat
50 USD/月
87%
0
0
USD
3.6K
USD
35
5%
768
51%
25%
1.21
3.28
USD
66%
1:500
コピー

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

