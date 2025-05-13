СигналыРазделы
Oleg Pozdnyakov

Magnat

Oleg Pozdnyakov
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 87%
Alpari-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
768
Прибыльных трейдов:
399 (51.95%)
Убыточных трейдов:
369 (48.05%)
Лучший трейд:
565.50 USD
Худший трейд:
-444.99 USD
Общая прибыль:
14 151.57 USD (170 744 pips)
Общий убыток:
-11 631.87 USD (67 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (764.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 063.08 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
25.07%
Макс. загрузка депозита:
105.87%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
440 (57.29%)
Коротких трейдов:
328 (42.71%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
3.28 USD
Средняя прибыль:
35.47 USD
Средний убыток:
-31.52 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-1 078.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 598.27 USD (7)
Прирост в месяц:
36.81%
Годовой прогноз:
446.66%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
421.65 USD
Максимальная:
3 582.69 USD (68.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.66% (3 572.66 USD)
По эквити:
31.89% (1 408.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 255
GBPUSD 57
CHFJPY 50
NZDUSD 40
USDCAD 39
GBPAUD 33
USDJPY 32
USDCHF 30
XAUUSD 26
GBPCAD 26
EURAUD 24
GBPCHF 24
AUDUSD 21
GBPNZD 15
EURNZD 14
GBPJPY 11
AUDCAD 11
EURJPY 11
CADCHF 7
AUDNZD 7
EURCAD 6
CADJPY 6
AUDJPY 6
AUDCHF 5
EURGBP 5
NZDJPY 4
BITCOIN 2
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 3.5K
GBPUSD -436
CHFJPY 833
NZDUSD 370
USDCAD -274
GBPAUD -1.2K
USDJPY -39
USDCHF -116
XAUUSD -349
GBPCAD 66
EURAUD -176
GBPCHF -29
AUDUSD 475
GBPNZD -8
EURNZD -131
GBPJPY -70
AUDCAD 3
EURJPY 56
CADCHF -16
AUDNZD -22
EURCAD -6
CADJPY 3
AUDJPY 3
AUDCHF -13
EURGBP -7
NZDJPY 4
BITCOIN 95
EURCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2.3K
GBPUSD 13
CHFJPY 3.7K
NZDUSD 463
USDCAD 111
GBPAUD -1.7K
USDJPY -1.9K
USDCHF -774
XAUUSD -1.6K
GBPCAD -312
EURAUD -937
GBPCHF -1.3K
AUDUSD 602
GBPNZD -2.1K
EURNZD 374
GBPJPY -1.1K
AUDCAD 469
EURJPY -302
CADCHF -281
AUDNZD -784
EURCAD -711
CADJPY 102
AUDJPY 236
AUDCHF -451
EURGBP -466
NZDJPY 595
BITCOIN 109K
EURCHF 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +565.50 USD
Худший трейд: -445 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +764.40 USD
Макс. убыток в серии: -1 078.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.06 × 135
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.09 × 175
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.20 × 44
Exness-MT5Real15
0.25 × 4
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
Tickmill-Live
0.38 × 8
Exness-MT5Real5
0.40 × 275
GoMarkets-Live
0.42 × 19
FusionMarkets-Live
0.45 × 89
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.47 × 979
StriforLLC-Live
0.50 × 4
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
0.63 × 422
ICMarkets-MT5
0.75 × 925
FIBOGroup-MT5 Server
0.77 × 48
HTOTAL.RU-MT5
0.81 × 80
еще 57...
На счёте торгует советник, который не использует усреднение, не использует мартингейл, торговля со стоплосами и тейкпрофитом, торговля только на одной паре EURUSD, поэтому сделки открываются редко.
Нет отзывов
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 07:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 04:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 23:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 04:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.24 19:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 18:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Magnat
50 USD в месяц
87%
0
0
USD
3.6K
USD
35
5%
768
51%
25%
1.21
3.28
USD
66%
1:500
