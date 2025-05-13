- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
768
Прибыльных трейдов:
399 (51.95%)
Убыточных трейдов:
369 (48.05%)
Лучший трейд:
565.50 USD
Худший трейд:
-444.99 USD
Общая прибыль:
14 151.57 USD (170 744 pips)
Общий убыток:
-11 631.87 USD (67 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (764.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 063.08 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
25.07%
Макс. загрузка депозита:
105.87%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
440 (57.29%)
Коротких трейдов:
328 (42.71%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
3.28 USD
Средняя прибыль:
35.47 USD
Средний убыток:
-31.52 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-1 078.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 598.27 USD (7)
Прирост в месяц:
36.81%
Годовой прогноз:
446.66%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
421.65 USD
Максимальная:
3 582.69 USD (68.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.66% (3 572.66 USD)
По эквити:
31.89% (1 408.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|255
|GBPUSD
|57
|CHFJPY
|50
|NZDUSD
|40
|USDCAD
|39
|GBPAUD
|33
|USDJPY
|32
|USDCHF
|30
|XAUUSD
|26
|GBPCAD
|26
|EURAUD
|24
|GBPCHF
|24
|AUDUSD
|21
|GBPNZD
|15
|EURNZD
|14
|GBPJPY
|11
|AUDCAD
|11
|EURJPY
|11
|CADCHF
|7
|AUDNZD
|7
|EURCAD
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|6
|AUDCHF
|5
|EURGBP
|5
|NZDJPY
|4
|BITCOIN
|2
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|3.5K
|GBPUSD
|-436
|CHFJPY
|833
|NZDUSD
|370
|USDCAD
|-274
|GBPAUD
|-1.2K
|USDJPY
|-39
|USDCHF
|-116
|XAUUSD
|-349
|GBPCAD
|66
|EURAUD
|-176
|GBPCHF
|-29
|AUDUSD
|475
|GBPNZD
|-8
|EURNZD
|-131
|GBPJPY
|-70
|AUDCAD
|3
|EURJPY
|56
|CADCHF
|-16
|AUDNZD
|-22
|EURCAD
|-6
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|3
|AUDCHF
|-13
|EURGBP
|-7
|NZDJPY
|4
|BITCOIN
|95
|EURCHF
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.3K
|GBPUSD
|13
|CHFJPY
|3.7K
|NZDUSD
|463
|USDCAD
|111
|GBPAUD
|-1.7K
|USDJPY
|-1.9K
|USDCHF
|-774
|XAUUSD
|-1.6K
|GBPCAD
|-312
|EURAUD
|-937
|GBPCHF
|-1.3K
|AUDUSD
|602
|GBPNZD
|-2.1K
|EURNZD
|374
|GBPJPY
|-1.1K
|AUDCAD
|469
|EURJPY
|-302
|CADCHF
|-281
|AUDNZD
|-784
|EURCAD
|-711
|CADJPY
|102
|AUDJPY
|236
|AUDCHF
|-451
|EURGBP
|-466
|NZDJPY
|595
|BITCOIN
|109K
|EURCHF
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +565.50 USD
Худший трейд: -445 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +764.40 USD
Макс. убыток в серии: -1 078.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5
|0.06 × 135
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 175
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 287
|
OctaFX-Real2
|0.20 × 44
|
Exness-MT5Real15
|0.25 × 4
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.37 × 182
|
Tickmill-Live
|0.38 × 8
|
Exness-MT5Real5
|0.40 × 275
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 89
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
TitanFX-MT5-01
|0.47 × 979
|
StriforLLC-Live
|0.50 × 4
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.53 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.63 × 422
|
ICMarkets-MT5
|0.75 × 925
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.77 × 48
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.81 × 80
На счёте торгует советник, который не использует усреднение, не использует мартингейл, торговля со стоплосами и тейкпрофитом, торговля только на одной паре EURUSD, поэтому сделки открываются редко.
