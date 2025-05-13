- 자본
트레이드:
894
이익 거래:
461 (51.56%)
손실 거래:
433 (48.43%)
최고의 거래:
683.41 USD
최악의 거래:
-444.99 USD
총 수익:
15 814.11 USD (175 725 pips)
총 손실:
-12 505.64 USD (83 887 pips)
연속 최대 이익:
20 (764.40 USD)
연속 최대 이익:
2 063.08 USD (7)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
27.10%
최대 입금량:
105.87%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.92
롱(주식매수):
522 (58.39%)
숏(주식차입매도):
372 (41.61%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
3.70 USD
평균 이익:
34.30 USD
평균 손실:
-28.88 USD
연속 최대 손실:
21 (-1 078.71 USD)
연속 최대 손실:
-1 598.27 USD (7)
월별 성장률:
28.60%
연간 예측:
347.06%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
421.65 USD
최대한의:
3 582.69 USD (68.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.66% (3 572.66 USD)
자본금별:
31.89% (1 408.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|265
|GBPUSD
|62
|CHFJPY
|57
|NZDUSD
|54
|GBPAUD
|47
|USDCAD
|41
|USDJPY
|35
|XAUUSD
|32
|USDCHF
|30
|GBPCHF
|30
|AUDUSD
|29
|GBPCAD
|26
|EURAUD
|25
|EURJPY
|21
|AUDCHF
|18
|EURNZD
|16
|GBPNZD
|15
|GBPJPY
|13
|CADJPY
|11
|AUDCAD
|11
|EURCAD
|9
|AUDJPY
|9
|CADCHF
|8
|EURCHF
|8
|AUDNZD
|7
|EURGBP
|7
|NZDJPY
|6
|BITCOIN
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|3.5K
|GBPUSD
|-430
|CHFJPY
|773
|NZDUSD
|648
|GBPAUD
|-1.4K
|USDCAD
|-273
|USDJPY
|-38
|XAUUSD
|-613
|USDCHF
|-116
|GBPCHF
|-36
|AUDUSD
|477
|GBPCAD
|66
|EURAUD
|-174
|EURJPY
|1.2K
|AUDCHF
|-67
|EURNZD
|-169
|GBPNZD
|-8
|GBPJPY
|-65
|CADJPY
|-55
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|-4
|AUDJPY
|3
|CADCHF
|-17
|EURCHF
|6
|AUDNZD
|-22
|EURGBP
|-5
|NZDJPY
|3
|BITCOIN
|95
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|318
|CHFJPY
|2.2K
|NZDUSD
|382
|GBPAUD
|-3.5K
|USDCAD
|223
|USDJPY
|-1.6K
|XAUUSD
|-9.6K
|USDCHF
|-774
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDUSD
|382
|GBPCAD
|-312
|EURAUD
|-749
|EURJPY
|819
|AUDCHF
|-634
|EURNZD
|-823
|GBPNZD
|-2.1K
|GBPJPY
|-302
|CADJPY
|-1.3K
|AUDCAD
|469
|EURCAD
|-520
|AUDJPY
|270
|CADCHF
|-381
|EURCHF
|49
|AUDNZD
|-784
|EURGBP
|-304
|NZDJPY
|474
|BITCOIN
|109K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +683.41 USD
최악의 거래: -445 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +764.40 USD
연속 최대 손실: -1 078.71 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5
|0.06 × 135
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 175
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 287
|
OctaFX-Real2
|0.20 × 44
|
Exness-MT5Real15
|0.25 × 4
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.37 × 182
|
Tickmill-Live
|0.38 × 8
|
Exness-MT5Real5
|0.40 × 275
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 89
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
TitanFX-MT5-01
|0.47 × 979
|
StriforLLC-Live
|0.50 × 4
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.53 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.63 × 422
|
ICMarkets-MT5
|0.75 × 925
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.77 × 48
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.81 × 80
На счёте торгует советник, который не использует усреднение, не использует мартингейл, торговля со стоплосами и тейкпрофитом, торговля только на одной паре EURUSD, поэтому сделки открываются редко.
