Oleg Pozdnyakov

Magnat

Oleg Pozdnyakov
0 리뷰
안정성
39
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 129%
Alpari-MT5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
894
이익 거래:
461 (51.56%)
손실 거래:
433 (48.43%)
최고의 거래:
683.41 USD
최악의 거래:
-444.99 USD
총 수익:
15 814.11 USD (175 725 pips)
총 손실:
-12 505.64 USD (83 887 pips)
연속 최대 이익:
20 (764.40 USD)
연속 최대 이익:
2 063.08 USD (7)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
27.10%
최대 입금량:
105.87%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.92
롱(주식매수):
522 (58.39%)
숏(주식차입매도):
372 (41.61%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
3.70 USD
평균 이익:
34.30 USD
평균 손실:
-28.88 USD
연속 최대 손실:
21 (-1 078.71 USD)
연속 최대 손실:
-1 598.27 USD (7)
월별 성장률:
28.60%
연간 예측:
347.06%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
421.65 USD
최대한의:
3 582.69 USD (68.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.66% (3 572.66 USD)
자본금별:
31.89% (1 408.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 265
GBPUSD 62
CHFJPY 57
NZDUSD 54
GBPAUD 47
USDCAD 41
USDJPY 35
XAUUSD 32
USDCHF 30
GBPCHF 30
AUDUSD 29
GBPCAD 26
EURAUD 25
EURJPY 21
AUDCHF 18
EURNZD 16
GBPNZD 15
GBPJPY 13
CADJPY 11
AUDCAD 11
EURCAD 9
AUDJPY 9
CADCHF 8
EURCHF 8
AUDNZD 7
EURGBP 7
NZDJPY 6
BITCOIN 2
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 3.5K
GBPUSD -430
CHFJPY 773
NZDUSD 648
GBPAUD -1.4K
USDCAD -273
USDJPY -38
XAUUSD -613
USDCHF -116
GBPCHF -36
AUDUSD 477
GBPCAD 66
EURAUD -174
EURJPY 1.2K
AUDCHF -67
EURNZD -169
GBPNZD -8
GBPJPY -65
CADJPY -55
AUDCAD 3
EURCAD -4
AUDJPY 3
CADCHF -17
EURCHF 6
AUDNZD -22
EURGBP -5
NZDJPY 3
BITCOIN 95
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 2K
GBPUSD 318
CHFJPY 2.2K
NZDUSD 382
GBPAUD -3.5K
USDCAD 223
USDJPY -1.6K
XAUUSD -9.6K
USDCHF -774
GBPCHF -1.4K
AUDUSD 382
GBPCAD -312
EURAUD -749
EURJPY 819
AUDCHF -634
EURNZD -823
GBPNZD -2.1K
GBPJPY -302
CADJPY -1.3K
AUDCAD 469
EURCAD -520
AUDJPY 270
CADCHF -381
EURCHF 49
AUDNZD -784
EURGBP -304
NZDJPY 474
BITCOIN 109K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +683.41 USD
최악의 거래: -445 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +764.40 USD
연속 최대 손실: -1 078.71 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.06 × 135
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.09 × 175
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.20 × 44
Exness-MT5Real15
0.25 × 4
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
Tickmill-Live
0.38 × 8
Exness-MT5Real5
0.40 × 275
GoMarkets-Live
0.42 × 19
FusionMarkets-Live
0.45 × 89
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.47 × 979
StriforLLC-Live
0.50 × 4
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
0.63 × 422
ICMarkets-MT5
0.75 × 925
FIBOGroup-MT5 Server
0.77 × 48
HTOTAL.RU-MT5
0.81 × 80
57 더...
На счёте торгует советник, который не использует усреднение, не использует мартингейл, торговля со стоплосами и тейкпрофитом, торговля только на одной паре EURUSD, поэтому сделки открываются редко.
리뷰 없음
2026.01.15 20:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 07:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 04:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 23:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 04:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.24 19:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.