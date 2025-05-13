SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Magnat
Oleg Pozdnyakov

Magnat

Oleg Pozdnyakov
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 39%
Alpari-MT5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
552
Bénéfice trades:
277 (50.18%)
Perte trades:
275 (49.82%)
Meilleure transaction:
565.50 USD
Pire transaction:
-444.99 USD
Bénéfice brut:
12 400.91 USD (46 843 pips)
Perte brute:
-10 806.00 USD (51 788 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (764.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 063.08 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
27.69%
Charge de dépôt maximale:
84.11%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
292 (52.90%)
Courts trades:
260 (47.10%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
2.89 USD
Bénéfice moyen:
44.77 USD
Perte moyenne:
-39.29 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-1 078.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 598.27 USD (7)
Croissance mensuelle:
-18.43%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
421.65 USD
Maximal:
3 582.69 USD (68.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.66% (3 572.66 USD)
Par fonds propres:
31.89% (1 408.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 222
GBPUSD 44
GBPAUD 32
USDCAD 30
USDJPY 25
GBPCAD 25
CHFJPY 22
XAUUSD 19
NZDUSD 18
GBPCHF 18
EURAUD 16
USDCHF 10
EURNZD 10
GBPJPY 9
GBPNZD 9
AUDCAD 9
CADCHF 5
AUDUSD 5
EURJPY 5
EURCAD 4
CADJPY 4
AUDCHF 3
EURGBP 3
AUDNZD 2
AUDJPY 2
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.5K
GBPUSD -436
GBPAUD -1.2K
USDCAD -259
USDJPY -35
GBPCAD 68
CHFJPY -27
XAUUSD 28
NZDUSD 304
GBPCHF -29
EURAUD -139
USDCHF -3
EURNZD -152
GBPJPY -65
GBPNZD -8
AUDCAD 2
CADCHF -9
AUDUSD -2
EURJPY 55
EURCAD -5
CADJPY 0
AUDCHF -7
EURGBP -4
AUDNZD -11
AUDJPY 1
NZDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.9K
GBPUSD -367
GBPAUD -2.3K
USDCAD 645
USDJPY -1.4K
GBPCAD -86
CHFJPY -399
XAUUSD 901
NZDUSD 457
GBPCHF -1.4K
EURAUD -488
USDCHF 42
EURNZD -303
GBPJPY -315
GBPNZD -1.3K
AUDCAD 392
CADCHF -198
AUDUSD -204
EURJPY -502
EURCAD -632
CADJPY -376
AUDCHF 1
EURGBP -291
AUDNZD -278
AUDJPY 216
NZDJPY 279
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +565.50 USD
Pire transaction: -445 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +764.40 USD
Perte consécutive maximale: -1 078.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.05 × 55
ICMarketsEU-MT5
0.06 × 135
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.09 × 171
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.20 × 44
Exness-MT5Real15
0.25 × 4
QTrade-Server
0.33 × 3
Exness-MT5Real5
0.36 × 272
RoboForex-ECN
0.38 × 178
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Tickmill-Live
0.43 × 7
FusionMarkets-Live
0.45 × 89
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.47 × 964
AdmiralMarkets-MT5
0.49 × 70
StriforLLC-Live
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.64 × 417
ICMarkets-MT5
0.75 × 921
FIBOGroup-MT5 Server
0.77 × 48
Alpari-MT5
0.82 × 11342
57 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
На счёте торгует советник, который не использует усреднение, не использует мартингейл, торговля со стоплосами и тейкпрофитом, торговля только на одной паре EURUSD, поэтому сделки открываются редко.
Aucun avis
2025.09.17 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 07:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 04:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 23:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 04:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.24 19:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 18:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 01:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 08:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Magnat
50 USD par mois
39%
0
0
USD
2.6K
USD
23
6%
552
50%
28%
1.14
2.89
USD
66%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.