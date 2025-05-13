Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Just2Trade-MT5 0.00 × 1 FXOpen-MT5 0.00 × 4 Exness-MT5Real28 0.00 × 1 Exness-MT5Real6 0.00 × 1 Exness-MT5Real2 0.05 × 59 ICMarketsEU-MT5 0.06 × 135 Coinexx-Live 0.09 × 11 Exness-MT5Real7 0.09 × 175 AlpariEvrasia-MT5 0.17 × 287 OctaFX-Real2 0.20 × 44 Exness-MT5Real15 0.25 × 4 QTrade-Server 0.33 × 3 RoboForex-ECN 0.37 × 182 Tickmill-Live 0.38 × 8 Exness-MT5Real5 0.40 × 275 GoMarkets-Live 0.42 × 19 FusionMarkets-Live 0.45 × 89 AlpariEvrasia-Real01 0.47 × 43 TitanFX-MT5-01 0.47 × 979 StriforLLC-Live 0.50 × 4 AdmiralMarkets-MT5 0.53 × 72 ICMarketsSC-MT5-2 0.63 × 422 ICMarkets-MT5 0.75 × 925 FIBOGroup-MT5 Server 0.77 × 48 HTOTAL.RU-MT5 0.81 × 80 noch 57 ...