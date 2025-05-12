- Büyüme
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
159 (81.95%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (18.04%)
En iyi işlem:
13.87 EUR
En kötü işlem:
-9.43 EUR
Brüt kâr:
208.04 EUR (27 886 pips)
Brüt zarar:
-84.36 EUR (12 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (30.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
30.55 EUR (35)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
89.17%
Maks. mevduat yükü:
1.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.42
Alış işlemleri:
91 (46.91%)
Satış işlemleri:
103 (53.09%)
Kâr faktörü:
2.47
Beklenen getiri:
0.64 EUR
Ortalama kâr:
1.31 EUR
Ortalama zarar:
-2.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-16.66 EUR (3)
Aylık büyüme:
1.41%
Yıllık tahmin:
19.29%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
16.66 EUR (1.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.02% (16.66 EUR)
Varlığa göre:
4.85% (78.14 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|100
|AUDCAD+
|83
|AUDNZD+
|8
|EURUSD+
|2
|CADCHF+
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD+
|59
|AUDCAD+
|79
|AUDNZD+
|4
|EURUSD+
|-2
|CADCHF+
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD+
|4.5K
|AUDCAD+
|10K
|AUDNZD+
|756
|EURUSD+
|4
|CADCHF+
|87
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.87 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +30.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -16.66 EUR
Low/medium risk
Drawdown under control
Only two pairs:
• aud/cad
• nzd/cad
Full algo trading
Min cap. 1000 $
Leverage 1:500
İnceleme yok
