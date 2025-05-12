- 成長
トレード:
329
利益トレード:
274 (83.28%)
損失トレード:
55 (16.72%)
ベストトレード:
13.87 EUR
最悪のトレード:
-9.43 EUR
総利益:
370.65 EUR (55 830 pips)
総損失:
-124.18 EUR (18 359 pips)
最大連続の勝ち:
35 (30.55 EUR)
最大連続利益:
32.86 EUR (11)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
93.17%
最大入金額:
2.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
14.79
長いトレード:
136 (41.34%)
短いトレード:
193 (58.66%)
プロフィットファクター:
2.98
期待されたペイオフ:
0.75 EUR
平均利益:
1.35 EUR
平均損失:
-2.26 EUR
最大連続の負け:
3 (-16.66 EUR)
最大連続損失:
-16.66 EUR (3)
月間成長:
3.30%
年間予想:
40.08%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
16.66 EUR (1.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.02% (16.66 EUR)
エクイティによる:
12.03% (207.44 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|160
|AUDCAD+
|117
|AUDNZD+
|28
|GBPJPY+
|11
|CHFJPY+
|8
|EURUSD+
|2
|USDJPY+
|2
|CADCHF+
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD+
|94
|AUDCAD+
|109
|AUDNZD+
|31
|GBPJPY+
|26
|CHFJPY+
|17
|EURUSD+
|-2
|USDJPY+
|6
|CADCHF+
|1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD+
|8.2K
|AUDCAD+
|15K
|AUDNZD+
|6.4K
|GBPJPY+
|4.8K
|CHFJPY+
|2.7K
|EURUSD+
|4
|USDJPY+
|965
|CADCHF+
|87
ベストトレード: +13.87 EUR
最悪のトレード: -9 EUR
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +30.55 EUR
最大連続損失: -16.66 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Low/medium risk
Drawdown under control
Only two pairs:
• aud/cad
• nzd/cad
Full algo trading
Min cap. 1000 $
Leverage 1:500
