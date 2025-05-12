SignaleKategorien
Sante Berardi

HYPERION

Sante Berardi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 16%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
331
Gewinntrades:
275 (83.08%)
Verlusttrades:
56 (16.92%)
Bester Trade:
13.87 EUR
Schlechtester Trade:
-9.43 EUR
Bruttoprofit:
372.63 EUR (56 133 pips)
Bruttoverlust:
-125.45 EUR (18 600 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (30.55 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
32.86 EUR (11)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
93.17%
Max deposit load:
2.88%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
14.84
Long-Positionen:
138 (41.69%)
Short-Positionen:
193 (58.31%)
Profit-Faktor:
2.97
Mathematische Gewinnerwartung:
0.75 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.36 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.24 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-16.66 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.66 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
2.75%
Jahresprognose:
33.34%
Algo-Trading:
81%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
16.66 EUR (1.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.02% (16.66 EUR)
Kapital:
12.03% (207.44 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD+ 160
AUDCAD+ 119
AUDNZD+ 28
GBPJPY+ 11
CHFJPY+ 8
EURUSD+ 2
USDJPY+ 2
CADCHF+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD+ 94
AUDCAD+ 110
AUDNZD+ 31
GBPJPY+ 26
CHFJPY+ 17
EURUSD+ -2
USDJPY+ 6
CADCHF+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD+ 8.2K
AUDCAD+ 15K
AUDNZD+ 6.4K
GBPJPY+ 4.8K
CHFJPY+ 2.7K
EURUSD+ 4
USDJPY+ 965
CADCHF+ 87
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +13.87 EUR
Schlechtester Trade: -9 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.55 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.66 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Low/medium risk

Drawdown under control

Only two pairs:

• aud/cad

• nzd/cad

Full algo trading

Min cap. 1000 $

Leverage 1:500


Keine Bewertungen
2025.07.21 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 02:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 11:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 12:51
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.12 12:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.12 12:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
