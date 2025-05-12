- Wachstum
Trades insgesamt:
331
Gewinntrades:
275 (83.08%)
Verlusttrades:
56 (16.92%)
Bester Trade:
13.87 EUR
Schlechtester Trade:
-9.43 EUR
Bruttoprofit:
372.63 EUR (56 133 pips)
Bruttoverlust:
-125.45 EUR (18 600 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (30.55 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
32.86 EUR (11)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
93.17%
Max deposit load:
2.88%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
14.84
Long-Positionen:
138 (41.69%)
Short-Positionen:
193 (58.31%)
Profit-Faktor:
2.97
Mathematische Gewinnerwartung:
0.75 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.36 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.24 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-16.66 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.66 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
2.75%
Jahresprognose:
33.34%
Algo-Trading:
81%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
16.66 EUR (1.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.02% (16.66 EUR)
Kapital:
12.03% (207.44 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|160
|AUDCAD+
|119
|AUDNZD+
|28
|GBPJPY+
|11
|CHFJPY+
|8
|EURUSD+
|2
|USDJPY+
|2
|CADCHF+
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD+
|94
|AUDCAD+
|110
|AUDNZD+
|31
|GBPJPY+
|26
|CHFJPY+
|17
|EURUSD+
|-2
|USDJPY+
|6
|CADCHF+
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD+
|8.2K
|AUDCAD+
|15K
|AUDNZD+
|6.4K
|GBPJPY+
|4.8K
|CHFJPY+
|2.7K
|EURUSD+
|4
|USDJPY+
|965
|CADCHF+
|87
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +13.87 EUR
Schlechtester Trade: -9 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.55 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.66 EUR
Keine Angabe
Low/medium risk
Drawdown under control
Only two pairs:
• aud/cad
• nzd/cad
Full algo trading
Min cap. 1000 $
Leverage 1:500
Keine Bewertungen
