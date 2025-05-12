- Incremento
Total de Trades:
329
Transacciones Rentables:
274 (83.28%)
Transacciones Irrentables:
55 (16.72%)
Mejor transacción:
13.87 EUR
Peor transacción:
-9.43 EUR
Beneficio Bruto:
370.65 EUR (55 830 pips)
Pérdidas Brutas:
-124.18 EUR (18 359 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (30.55 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
32.86 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
93.17%
Carga máxima del depósito:
2.88%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
14.79
Transacciones Largas:
136 (41.34%)
Transacciones Cortas:
193 (58.66%)
Factor de Beneficio:
2.98
Beneficio Esperado:
0.75 EUR
Beneficio medio:
1.35 EUR
Pérdidas medias:
-2.26 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-16.66 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.66 EUR (3)
Crecimiento al mes:
3.30%
Pronóstico anual:
40.08%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
16.66 EUR (1.02%)
Reducción relativa:
De balance:
1.02% (16.66 EUR)
De fondos:
12.03% (207.44 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|160
|AUDCAD+
|117
|AUDNZD+
|28
|GBPJPY+
|11
|CHFJPY+
|8
|EURUSD+
|2
|USDJPY+
|2
|CADCHF+
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD+
|94
|AUDCAD+
|109
|AUDNZD+
|31
|GBPJPY+
|26
|CHFJPY+
|17
|EURUSD+
|-2
|USDJPY+
|6
|CADCHF+
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD+
|8.2K
|AUDCAD+
|15K
|AUDNZD+
|6.4K
|GBPJPY+
|4.8K
|CHFJPY+
|2.7K
|EURUSD+
|4
|USDJPY+
|965
|CADCHF+
|87
Mejor transacción: +13.87 EUR
Peor transacción: -9 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +30.55 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -16.66 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Low/medium risk
Drawdown under control
Only two pairs:
• aud/cad
• nzd/cad
Full algo trading
Min cap. 1000 $
Leverage 1:500
No hay comentarios
