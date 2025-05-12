SeñalesSecciones
Sante Berardi

HYPERION

Sante Berardi
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 16%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
329
Transacciones Rentables:
274 (83.28%)
Transacciones Irrentables:
55 (16.72%)
Mejor transacción:
13.87 EUR
Peor transacción:
-9.43 EUR
Beneficio Bruto:
370.65 EUR (55 830 pips)
Pérdidas Brutas:
-124.18 EUR (18 359 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (30.55 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
32.86 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
93.17%
Carga máxima del depósito:
2.88%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
14.79
Transacciones Largas:
136 (41.34%)
Transacciones Cortas:
193 (58.66%)
Factor de Beneficio:
2.98
Beneficio Esperado:
0.75 EUR
Beneficio medio:
1.35 EUR
Pérdidas medias:
-2.26 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-16.66 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.66 EUR (3)
Crecimiento al mes:
3.30%
Pronóstico anual:
40.08%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
16.66 EUR (1.02%)
Reducción relativa:
De balance:
1.02% (16.66 EUR)
De fondos:
12.03% (207.44 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD+ 160
AUDCAD+ 117
AUDNZD+ 28
GBPJPY+ 11
CHFJPY+ 8
EURUSD+ 2
USDJPY+ 2
CADCHF+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD+ 94
AUDCAD+ 109
AUDNZD+ 31
GBPJPY+ 26
CHFJPY+ 17
EURUSD+ -2
USDJPY+ 6
CADCHF+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD+ 8.2K
AUDCAD+ 15K
AUDNZD+ 6.4K
GBPJPY+ 4.8K
CHFJPY+ 2.7K
EURUSD+ 4
USDJPY+ 965
CADCHF+ 87
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13.87 EUR
Peor transacción: -9 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +30.55 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -16.66 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Low/medium risk

Drawdown under control

Only two pairs:

• aud/cad

• nzd/cad

Full algo trading

Min cap. 1000 $

Leverage 1:500


2025.07.21 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 02:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 11:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 12:51
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.12 12:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.12 12:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
