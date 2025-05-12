- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
159 (81.95%)
Loss Trade:
35 (18.04%)
Best Trade:
13.87 EUR
Worst Trade:
-9.43 EUR
Profitto lordo:
208.04 EUR (27 886 pips)
Perdita lorda:
-84.36 EUR (12 419 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (30.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
30.55 EUR (35)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
89.17%
Massimo carico di deposito:
1.41%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.42
Long Trade:
91 (46.91%)
Short Trade:
103 (53.09%)
Fattore di profitto:
2.47
Profitto previsto:
0.64 EUR
Profitto medio:
1.31 EUR
Perdita media:
-2.41 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-16.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-16.66 EUR (3)
Crescita mensile:
1.59%
Previsione annuale:
19.29%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
16.66 EUR (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (16.66 EUR)
Per equità:
4.85% (78.14 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|100
|AUDCAD+
|83
|AUDNZD+
|8
|EURUSD+
|2
|CADCHF+
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD+
|59
|AUDCAD+
|79
|AUDNZD+
|4
|EURUSD+
|-2
|CADCHF+
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD+
|4.5K
|AUDCAD+
|10K
|AUDNZD+
|756
|EURUSD+
|4
|CADCHF+
|87
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.87 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +30.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -16.66 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Low/medium risk
Drawdown under control
Only two pairs:
• aud/cad
• nzd/cad
Full algo trading
Min cap. 1000 $
Leverage 1:500
