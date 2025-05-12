SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HYPERION
Sante Berardi

HYPERION

Sante Berardi
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
159 (81.95%)
Loss Trade:
35 (18.04%)
Best Trade:
13.87 EUR
Worst Trade:
-9.43 EUR
Profitto lordo:
208.04 EUR (27 886 pips)
Perdita lorda:
-84.36 EUR (12 419 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (30.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
30.55 EUR (35)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
89.17%
Massimo carico di deposito:
1.41%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.42
Long Trade:
91 (46.91%)
Short Trade:
103 (53.09%)
Fattore di profitto:
2.47
Profitto previsto:
0.64 EUR
Profitto medio:
1.31 EUR
Perdita media:
-2.41 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-16.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-16.66 EUR (3)
Crescita mensile:
1.59%
Previsione annuale:
19.29%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
16.66 EUR (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (16.66 EUR)
Per equità:
4.85% (78.14 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD+ 100
AUDCAD+ 83
AUDNZD+ 8
EURUSD+ 2
CADCHF+ 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD+ 59
AUDCAD+ 79
AUDNZD+ 4
EURUSD+ -2
CADCHF+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD+ 4.5K
AUDCAD+ 10K
AUDNZD+ 756
EURUSD+ 4
CADCHF+ 87
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.87 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +30.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -16.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Low/medium risk

Drawdown under control

Only two pairs:

• aud/cad

• nzd/cad

Full algo trading

Min cap. 1000 $

Leverage 1:500


Non ci sono recensioni
2025.07.21 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 02:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 11:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 12:51
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.12 12:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.12 12:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HYPERION
30USD al mese
8%
0
0
USD
1.6K
EUR
20
89%
194
81%
89%
2.46
0.64
EUR
5%
1:500
Copia

