SinaisSeções
Sante Berardi

HYPERION

Sante Berardi
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 16%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
329
Negociações com lucro:
274 (83.28%)
Negociações com perda:
55 (16.72%)
Melhor negociação:
13.87 EUR
Pior negociação:
-9.43 EUR
Lucro bruto:
370.65 EUR (55 830 pips)
Perda bruta:
-124.18 EUR (18 359 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (30.55 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
32.86 EUR (11)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
93.17%
Depósito máximo carregado:
2.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
14.79
Negociações longas:
136 (41.34%)
Negociações curtas:
193 (58.66%)
Fator de lucro:
2.98
Valor esperado:
0.75 EUR
Lucro médio:
1.35 EUR
Perda média:
-2.26 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-16.66 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-16.66 EUR (3)
Crescimento mensal:
3.30%
Previsão anual:
40.08%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
16.66 EUR (1.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.02% (16.66 EUR)
Pelo Capital Líquido:
12.03% (207.44 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD+ 160
AUDCAD+ 117
AUDNZD+ 28
GBPJPY+ 11
CHFJPY+ 8
EURUSD+ 2
USDJPY+ 2
CADCHF+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD+ 94
AUDCAD+ 109
AUDNZD+ 31
GBPJPY+ 26
CHFJPY+ 17
EURUSD+ -2
USDJPY+ 6
CADCHF+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD+ 8.2K
AUDCAD+ 15K
AUDNZD+ 6.4K
GBPJPY+ 4.8K
CHFJPY+ 2.7K
EURUSD+ 4
USDJPY+ 965
CADCHF+ 87
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.87 EUR
Pior negociação: -9 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +30.55 EUR
Máxima perda consecutiva: -16.66 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Low/medium risk

Drawdown under control

Only two pairs:

• aud/cad

• nzd/cad

Full algo trading

Min cap. 1000 $

Leverage 1:500


2025.07.21 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 02:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 11:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 12:51
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.12 12:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.12 12:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.