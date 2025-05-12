- Crescimento
Negociações:
329
Negociações com lucro:
274 (83.28%)
Negociações com perda:
55 (16.72%)
Melhor negociação:
13.87 EUR
Pior negociação:
-9.43 EUR
Lucro bruto:
370.65 EUR (55 830 pips)
Perda bruta:
-124.18 EUR (18 359 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (30.55 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
32.86 EUR (11)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
93.17%
Depósito máximo carregado:
2.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
14.79
Negociações longas:
136 (41.34%)
Negociações curtas:
193 (58.66%)
Fator de lucro:
2.98
Valor esperado:
0.75 EUR
Lucro médio:
1.35 EUR
Perda média:
-2.26 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-16.66 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-16.66 EUR (3)
Crescimento mensal:
3.30%
Previsão anual:
40.08%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
16.66 EUR (1.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.02% (16.66 EUR)
Pelo Capital Líquido:
12.03% (207.44 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|160
|AUDCAD+
|117
|AUDNZD+
|28
|GBPJPY+
|11
|CHFJPY+
|8
|EURUSD+
|2
|USDJPY+
|2
|CADCHF+
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD+
|94
|AUDCAD+
|109
|AUDNZD+
|31
|GBPJPY+
|26
|CHFJPY+
|17
|EURUSD+
|-2
|USDJPY+
|6
|CADCHF+
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD+
|8.2K
|AUDCAD+
|15K
|AUDNZD+
|6.4K
|GBPJPY+
|4.8K
|CHFJPY+
|2.7K
|EURUSD+
|4
|USDJPY+
|965
|CADCHF+
|87
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.87 EUR
Pior negociação: -9 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +30.55 EUR
Máxima perda consecutiva: -16.66 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Low/medium risk
Drawdown under control
Only two pairs:
• aud/cad
• nzd/cad
Full algo trading
Min cap. 1000 $
Leverage 1:500
