트레이드:
339
이익 거래:
281 (82.89%)
손실 거래:
58 (17.11%)
최고의 거래:
13.87 EUR
최악의 거래:
-9.43 EUR
총 수익:
386.59 EUR (58 362 pips)
총 손실:
-129.35 EUR (19 183 pips)
연속 최대 이익:
35 (30.55 EUR)
연속 최대 이익:
32.86 EUR (11)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
93.17%
최대 입금량:
2.88%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
15.44
롱(주식매수):
141 (41.59%)
숏(주식차입매도):
198 (58.41%)
수익 요인:
2.99
기대수익:
0.76 EUR
평균 이익:
1.38 EUR
평균 손실:
-2.23 EUR
연속 최대 손실:
3 (-16.66 EUR)
연속 최대 손실:
-16.66 EUR (3)
월별 성장률:
2.82%
연간 예측:
34.24%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
16.66 EUR (1.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.02% (16.66 EUR)
자본금별:
15.55% (273.29 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|164
|AUDCAD+
|119
|AUDNZD+
|28
|GBPJPY+
|13
|CHFJPY+
|10
|EURUSD+
|2
|USDJPY+
|2
|CADCHF+
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD+
|95
|AUDCAD+
|110
|AUDNZD+
|31
|GBPJPY+
|31
|CHFJPY+
|22
|EURUSD+
|-2
|USDJPY+
|6
|CADCHF+
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD+
|8.1K
|AUDCAD+
|15K
|AUDNZD+
|6.4K
|GBPJPY+
|5.6K
|CHFJPY+
|3.6K
|EURUSD+
|4
|USDJPY+
|965
|CADCHF+
|87
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Low/medium risk
Drawdown under control
Only two pairs:
• aud/cad
• nzd/cad
Full algo trading
Min cap. 1000 $
Leverage 1:500
리뷰 없음
