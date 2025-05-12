СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HYPERION
Sante Berardi

HYPERION

Sante Berardi
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
274 (83.28%)
Убыточных трейдов:
55 (16.72%)
Лучший трейд:
13.87 EUR
Худший трейд:
-9.43 EUR
Общая прибыль:
370.65 EUR (55 830 pips)
Общий убыток:
-124.18 EUR (18 359 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (30.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
32.86 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
93.17%
Макс. загрузка депозита:
2.88%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.79
Длинных трейдов:
136 (41.34%)
Коротких трейдов:
193 (58.66%)
Профит фактор:
2.98
Мат. ожидание:
0.75 EUR
Средняя прибыль:
1.35 EUR
Средний убыток:
-2.26 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.66 EUR)
Макс. убыток в серии:
-16.66 EUR (3)
Прирост в месяц:
3.30%
Годовой прогноз:
40.08%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
16.66 EUR (1.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.02% (16.66 EUR)
По эквити:
12.03% (207.44 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD+ 160
AUDCAD+ 117
AUDNZD+ 28
GBPJPY+ 11
CHFJPY+ 8
EURUSD+ 2
USDJPY+ 2
CADCHF+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD+ 94
AUDCAD+ 109
AUDNZD+ 31
GBPJPY+ 26
CHFJPY+ 17
EURUSD+ -2
USDJPY+ 6
CADCHF+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD+ 8.2K
AUDCAD+ 15K
AUDNZD+ 6.4K
GBPJPY+ 4.8K
CHFJPY+ 2.7K
EURUSD+ 4
USDJPY+ 965
CADCHF+ 87
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.87 EUR
Худший трейд: -9 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +30.55 EUR
Макс. убыток в серии: -16.66 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Low/medium risk

Drawdown under control

Only two pairs:

• aud/cad

• nzd/cad

Full algo trading

Min cap. 1000 $

Leverage 1:500


Нет отзывов
2025.07.21 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 02:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 11:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 12:51
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.12 12:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.12 12:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HYPERION
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
1.7K
EUR
33
81%
329
83%
93%
2.98
0.75
EUR
12%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.