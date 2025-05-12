- Прирост
Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
274 (83.28%)
Убыточных трейдов:
55 (16.72%)
Лучший трейд:
13.87 EUR
Худший трейд:
-9.43 EUR
Общая прибыль:
370.65 EUR (55 830 pips)
Общий убыток:
-124.18 EUR (18 359 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (30.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
32.86 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
93.17%
Макс. загрузка депозита:
2.88%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.79
Длинных трейдов:
136 (41.34%)
Коротких трейдов:
193 (58.66%)
Профит фактор:
2.98
Мат. ожидание:
0.75 EUR
Средняя прибыль:
1.35 EUR
Средний убыток:
-2.26 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.66 EUR)
Макс. убыток в серии:
-16.66 EUR (3)
Прирост в месяц:
3.30%
Годовой прогноз:
40.08%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
16.66 EUR (1.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.02% (16.66 EUR)
По эквити:
12.03% (207.44 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|160
|AUDCAD+
|117
|AUDNZD+
|28
|GBPJPY+
|11
|CHFJPY+
|8
|EURUSD+
|2
|USDJPY+
|2
|CADCHF+
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD+
|94
|AUDCAD+
|109
|AUDNZD+
|31
|GBPJPY+
|26
|CHFJPY+
|17
|EURUSD+
|-2
|USDJPY+
|6
|CADCHF+
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD+
|8.2K
|AUDCAD+
|15K
|AUDNZD+
|6.4K
|GBPJPY+
|4.8K
|CHFJPY+
|2.7K
|EURUSD+
|4
|USDJPY+
|965
|CADCHF+
|87
Лучший трейд: +13.87 EUR
Худший трейд: -9 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +30.55 EUR
Макс. убыток в серии: -16.66 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Low/medium risk
Drawdown under control
Only two pairs:
• aud/cad
• nzd/cad
Full algo trading
Min cap. 1000 $
Leverage 1:500
