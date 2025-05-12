SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CHONG RLKS_8YR_1M_2M VT209
Yui Ming Wan

CHONG RLKS_8YR_1M_2M VT209

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 154
Kârla kapanan işlemler:
949 (82.23%)
Zararla kapanan işlemler:
205 (17.76%)
En iyi işlem:
188.61 USD
En kötü işlem:
-63.21 USD
Brüt kâr:
3 433.38 USD (243 577 pips)
Brüt zarar:
-1 426.83 USD (140 193 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (27.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
200.48 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.35
Alış işlemleri:
623 (53.99%)
Satış işlemleri:
531 (46.01%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
1.74 USD
Ortalama kâr:
3.62 USD
Ortalama zarar:
-6.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-153.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-153.21 USD (4)
Aylık büyüme:
3.69%
Yıllık tahmin:
44.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
240.19 USD (2.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.15% (238.21 USD)
Varlığa göre:
20.21% (2 090.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD-VIP 331
EURJPY-VIP 267
GBPNZD-VIP 208
AUDCAD-VIP 91
AUDUSD-VIP 84
EURUSD-VIP 79
AUDCHF-VIP 48
AUDNZD-VIP 34
EURCHF-VIP 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD-VIP 219
EURJPY-VIP 122
GBPNZD-VIP 371
AUDCAD-VIP 181
AUDUSD-VIP 390
EURUSD-VIP 439
AUDCHF-VIP 150
AUDNZD-VIP 70
EURCHF-VIP 64
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD-VIP 10K
EURJPY-VIP -1.2K
GBPNZD-VIP 25K
AUDCAD-VIP 9.6K
AUDUSD-VIP 22K
EURUSD-VIP 14K
AUDCHF-VIP 9.8K
AUDNZD-VIP 10K
EURCHF-VIP 3.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +188.61 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +27.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -153.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.07.21 12:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 09:31
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 10:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 05:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 15:56
Share of trading days is too low
2025.05.12 15:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 14:56
Share of trading days is too low
2025.05.12 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 09:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.12 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.12 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
