Total de Trades:
1 916
Transacciones Rentables:
1 561 (81.47%)
Transacciones Irrentables:
355 (18.53%)
Mejor transacción:
188.61 USD
Peor transacción:
-63.21 USD
Beneficio Bruto:
5 705.52 USD (410 693 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 480.63 USD (249 701 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (44.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
212.50 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.80%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
13.43
Transacciones Largas:
1 017 (53.08%)
Transacciones Cortas:
899 (46.92%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
1.68 USD
Beneficio medio:
3.66 USD
Pérdidas medias:
-6.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-238.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-238.55 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.43%
Pronóstico anual:
29.47%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
240.19 USD (2.09%)
Reducción relativa:
De balance:
2.15% (238.21 USD)
De fondos:
41.24% (4 231.04 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|572
|EURJPY-VIP
|444
|GBPNZD-VIP
|367
|AUDCAD-VIP
|151
|AUDUSD-VIP
|116
|EURUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|82
|AUDNZD-VIP
|66
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD-VIP
|382
|EURJPY-VIP
|280
|GBPNZD-VIP
|707
|AUDCAD-VIP
|296
|AUDUSD-VIP
|534
|EURUSD-VIP
|493
|AUDCHF-VIP
|262
|AUDNZD-VIP
|159
|EURCHF-VIP
|112
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD-VIP
|9K
|EURJPY-VIP
|5.6K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|16K
|AUDNZD-VIP
|20K
|EURCHF-VIP
|6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Reducción
Mejor transacción: +188.61 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +44.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -238.55 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios