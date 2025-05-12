SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CHONG RLKS_8YR_1M_2M VT209
Yui Ming Wan

CHONG RLKS_8YR_1M_2M VT209

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 35%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 916
Transacciones Rentables:
1 561 (81.47%)
Transacciones Irrentables:
355 (18.53%)
Mejor transacción:
188.61 USD
Peor transacción:
-63.21 USD
Beneficio Bruto:
5 705.52 USD (410 693 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 480.63 USD (249 701 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (44.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
212.50 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.80%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
13.43
Transacciones Largas:
1 017 (53.08%)
Transacciones Cortas:
899 (46.92%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
1.68 USD
Beneficio medio:
3.66 USD
Pérdidas medias:
-6.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-238.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-238.55 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.43%
Pronóstico anual:
29.47%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
240.19 USD (2.09%)
Reducción relativa:
De balance:
2.15% (238.21 USD)
De fondos:
41.24% (4 231.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 572
EURJPY-VIP 444
GBPNZD-VIP 367
AUDCAD-VIP 151
AUDUSD-VIP 116
EURUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 82
AUDNZD-VIP 66
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 382
EURJPY-VIP 280
GBPNZD-VIP 707
AUDCAD-VIP 296
AUDUSD-VIP 534
EURUSD-VIP 493
AUDCHF-VIP 262
AUDNZD-VIP 159
EURCHF-VIP 112
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 9K
EURJPY-VIP 5.6K
GBPNZD-VIP 38K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 31K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 16K
AUDNZD-VIP 20K
EURCHF-VIP 6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +188.61 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +44.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -238.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

