시그널 / MetaTrader 4 / CHONG RLKS_8YR_1M_2M VT209
Yui Ming Wan

CHONG RLKS_8YR_1M_2M VT209

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 36%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 982
이익 거래:
1 618 (81.63%)
손실 거래:
364 (18.37%)
최고의 거래:
188.61 USD
최악의 거래:
-63.21 USD
총 수익:
5 853.02 USD (422 878 pips)
총 손실:
-2 523.02 USD (254 987 pips)
연속 최대 이익:
31 (44.91 USD)
연속 최대 이익:
212.50 USD (3)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.97%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
13.86
롱(주식매수):
1 052 (53.08%)
숏(주식차입매도):
930 (46.92%)
수익 요인:
2.32
기대수익:
1.68 USD
평균 이익:
3.62 USD
평균 손실:
-6.93 USD
연속 최대 손실:
6 (-238.55 USD)
연속 최대 손실:
-238.55 USD (6)
월별 성장률:
2.46%
연간 예측:
29.82%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
240.19 USD (2.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.15% (238.21 USD)
자본금별:
53.94% (5 469.87 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD-VIP 608
EURJPY-VIP 451
GBPNZD-VIP 377
AUDCAD-VIP 154
AUDUSD-VIP 118
EURUSD-VIP 102
AUDCHF-VIP 84
AUDNZD-VIP 68
EURCHF-VIP 20
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD-VIP 407
EURJPY-VIP 283
GBPNZD-VIP 723
AUDCAD-VIP 301
AUDUSD-VIP 541
EURUSD-VIP 529
AUDCHF-VIP 270
AUDNZD-VIP 164
EURCHF-VIP 112
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD-VIP 11K
EURJPY-VIP 6.2K
GBPNZD-VIP 40K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 32K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 17K
AUDNZD-VIP 21K
EURCHF-VIP 6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +188.61 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +44.91 USD
연속 최대 손실: -238.55 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.06 22:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
