- 자본
- 축소
트레이드:
1 982
이익 거래:
1 618 (81.63%)
손실 거래:
364 (18.37%)
최고의 거래:
188.61 USD
최악의 거래:
-63.21 USD
총 수익:
5 853.02 USD (422 878 pips)
총 손실:
-2 523.02 USD (254 987 pips)
연속 최대 이익:
31 (44.91 USD)
연속 최대 이익:
212.50 USD (3)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.97%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
13.86
롱(주식매수):
1 052 (53.08%)
숏(주식차입매도):
930 (46.92%)
수익 요인:
2.32
기대수익:
1.68 USD
평균 이익:
3.62 USD
평균 손실:
-6.93 USD
연속 최대 손실:
6 (-238.55 USD)
연속 최대 손실:
-238.55 USD (6)
월별 성장률:
2.46%
연간 예측:
29.82%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
240.19 USD (2.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.15% (238.21 USD)
자본금별:
53.94% (5 469.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|608
|EURJPY-VIP
|451
|GBPNZD-VIP
|377
|AUDCAD-VIP
|154
|AUDUSD-VIP
|118
|EURUSD-VIP
|102
|AUDCHF-VIP
|84
|AUDNZD-VIP
|68
|EURCHF-VIP
|20
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|407
|EURJPY-VIP
|283
|GBPNZD-VIP
|723
|AUDCAD-VIP
|301
|AUDUSD-VIP
|541
|EURUSD-VIP
|529
|AUDCHF-VIP
|270
|AUDNZD-VIP
|164
|EURCHF-VIP
|112
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|11K
|EURJPY-VIP
|6.2K
|GBPNZD-VIP
|40K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|32K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|17K
|AUDNZD-VIP
|21K
|EURCHF-VIP
|6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +188.61 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +44.91 USD
연속 최대 손실: -238.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
