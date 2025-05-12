SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CHONG RLKS_8YR_1M_2M VT209
Yui Ming Wan

CHONG RLKS_8YR_1M_2M VT209

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 35%
VTMarkets-Live 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 916
Negociações com lucro:
1 561 (81.47%)
Negociações com perda:
355 (18.53%)
Melhor negociação:
188.61 USD
Pior negociação:
-63.21 USD
Lucro bruto:
5 705.52 USD (410 693 pips)
Perda bruta:
-2 480.63 USD (249 701 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (44.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
212.50 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
13.43
Negociações longas:
1 017 (53.08%)
Negociações curtas:
899 (46.92%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
1.68 USD
Lucro médio:
3.66 USD
Perda média:
-6.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-238.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-238.55 USD (6)
Crescimento mensal:
2.43%
Previsão anual:
29.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
240.19 USD (2.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.15% (238.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.24% (4 231.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 572
EURJPY-VIP 444
GBPNZD-VIP 367
AUDCAD-VIP 151
AUDUSD-VIP 116
EURUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 82
AUDNZD-VIP 66
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 382
EURJPY-VIP 280
GBPNZD-VIP 707
AUDCAD-VIP 296
AUDUSD-VIP 534
EURUSD-VIP 493
AUDCHF-VIP 262
AUDNZD-VIP 159
EURCHF-VIP 112
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 9K
EURJPY-VIP 5.6K
GBPNZD-VIP 38K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 31K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 16K
AUDNZD-VIP 20K
EURCHF-VIP 6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +188.61 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +44.91 USD
Máxima perda consecutiva: -238.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.19 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar