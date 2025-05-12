- Crescimento
Negociações:
1 916
Negociações com lucro:
1 561 (81.47%)
Negociações com perda:
355 (18.53%)
Melhor negociação:
188.61 USD
Pior negociação:
-63.21 USD
Lucro bruto:
5 705.52 USD (410 693 pips)
Perda bruta:
-2 480.63 USD (249 701 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (44.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
212.50 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
13.43
Negociações longas:
1 017 (53.08%)
Negociações curtas:
899 (46.92%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
1.68 USD
Lucro médio:
3.66 USD
Perda média:
-6.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-238.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-238.55 USD (6)
Crescimento mensal:
2.43%
Previsão anual:
29.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
240.19 USD (2.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.15% (238.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.24% (4 231.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|572
|EURJPY-VIP
|444
|GBPNZD-VIP
|367
|AUDCAD-VIP
|151
|AUDUSD-VIP
|116
|EURUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|82
|AUDNZD-VIP
|66
|EURCHF-VIP
|20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|382
|EURJPY-VIP
|280
|GBPNZD-VIP
|707
|AUDCAD-VIP
|296
|AUDUSD-VIP
|534
|EURUSD-VIP
|493
|AUDCHF-VIP
|262
|AUDNZD-VIP
|159
|EURCHF-VIP
|112
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|9K
|EURJPY-VIP
|5.6K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|16K
|AUDNZD-VIP
|20K
|EURCHF-VIP
|6.2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +188.61 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +44.91 USD
Máxima perda consecutiva: -238.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
