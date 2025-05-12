信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CHONG RLKS_8YR_1M_2M VT209
Yui Ming Wan

CHONG RLKS_8YR_1M_2M VT209

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
33
0 / 0 USD
增长自 2025 35%
VTMarkets-Live 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 912
盈利交易:
1 558 (81.48%)
亏损交易:
354 (18.51%)
最好交易:
188.61 USD
最差交易:
-63.21 USD
毛利:
5 697.93 USD (409 919 pips)
毛利亏损:
-2 476.75 USD (249 133 pips)
最大连续赢利:
31 (44.91 USD)
最大连续盈利:
212.50 USD (3)
夏普比率:
0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.80%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
3 天
采收率:
13.41
长期交易:
1 016 (53.14%)
短期交易:
896 (46.86%)
利润因子:
2.30
预期回报:
1.68 USD
平均利润:
3.66 USD
平均损失:
-7.00 USD
最大连续失误:
6 (-238.55 USD)
最大连续亏损:
-238.55 USD (6)
每月增长:
2.78%
年度预测:
33.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
240.19 USD (2.09%)
相对跌幅:
结余:
2.15% (238.21 USD)
净值:
41.24% (4 231.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD-VIP 572
EURJPY-VIP 441
GBPNZD-VIP 366
AUDCAD-VIP 151
AUDUSD-VIP 116
EURUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 82
AUDNZD-VIP 66
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD-VIP 382
EURJPY-VIP 277
GBPNZD-VIP 706
AUDCAD-VIP 296
AUDUSD-VIP 534
EURUSD-VIP 493
AUDCHF-VIP 262
AUDNZD-VIP 159
EURCHF-VIP 112
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD-VIP 9K
EURJPY-VIP 5.6K
GBPNZD-VIP 38K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 31K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 16K
AUDNZD-VIP 20K
EURCHF-VIP 6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +188.61 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +44.91 USD
最大连续亏损: -238.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.19 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册