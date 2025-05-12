- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 912
盈利交易:
1 558 (81.48%)
亏损交易:
354 (18.51%)
最好交易:
188.61 USD
最差交易:
-63.21 USD
毛利:
5 697.93 USD (409 919 pips)
毛利亏损:
-2 476.75 USD (249 133 pips)
最大连续赢利:
31 (44.91 USD)
最大连续盈利:
212.50 USD (3)
夏普比率:
0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.80%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
3 天
采收率:
13.41
长期交易:
1 016 (53.14%)
短期交易:
896 (46.86%)
利润因子:
2.30
预期回报:
1.68 USD
平均利润:
3.66 USD
平均损失:
-7.00 USD
最大连续失误:
6 (-238.55 USD)
最大连续亏损:
-238.55 USD (6)
每月增长:
2.78%
年度预测:
33.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
240.19 USD (2.09%)
相对跌幅:
结余:
2.15% (238.21 USD)
净值:
41.24% (4 231.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|572
|EURJPY-VIP
|441
|GBPNZD-VIP
|366
|AUDCAD-VIP
|151
|AUDUSD-VIP
|116
|EURUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|82
|AUDNZD-VIP
|66
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|382
|EURJPY-VIP
|277
|GBPNZD-VIP
|706
|AUDCAD-VIP
|296
|AUDUSD-VIP
|534
|EURUSD-VIP
|493
|AUDCHF-VIP
|262
|AUDNZD-VIP
|159
|EURCHF-VIP
|112
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|9K
|EURJPY-VIP
|5.6K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|16K
|AUDNZD-VIP
|20K
|EURCHF-VIP
|6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +188.61 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +44.91 USD
最大连续亏损: -238.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论