Trades insgesamt:
1 923
Gewinntrades:
1 567 (81.48%)
Verlusttrades:
356 (18.51%)
Bester Trade:
188.61 USD
Schlechtester Trade:
-63.21 USD
Bruttoprofit:
5 718.45 USD (412 208 pips)
Bruttoverlust:
-2 483.20 USD (250 166 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (44.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
212.50 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.80%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
44
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
13.47
Long-Positionen:
1 022 (53.15%)
Short-Positionen:
901 (46.85%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
1.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-238.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-238.55 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.30%
Jahresprognose:
27.86%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
240.19 USD (2.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.15% (238.21 USD)
Kapital:
41.24% (4 231.04 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|574
|EURJPY-VIP
|444
|GBPNZD-VIP
|370
|AUDCAD-VIP
|152
|AUDUSD-VIP
|116
|EURUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|82
|AUDNZD-VIP
|67
|EURCHF-VIP
|20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD-VIP
|382
|EURJPY-VIP
|280
|GBPNZD-VIP
|713
|AUDCAD-VIP
|298
|AUDUSD-VIP
|534
|EURUSD-VIP
|493
|AUDCHF-VIP
|262
|AUDNZD-VIP
|161
|EURCHF-VIP
|112
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD-VIP
|9.1K
|EURJPY-VIP
|5.6K
|GBPNZD-VIP
|39K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|16K
|AUDNZD-VIP
|20K
|EURCHF-VIP
|6.2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +188.61 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -238.55 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
