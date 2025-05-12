SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CHONG RLKS_8YR_1M_2M VT209
Yui Ming Wan

CHONG RLKS_8YR_1M_2M VT209

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 35%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 923
Gewinntrades:
1 567 (81.48%)
Verlusttrades:
356 (18.51%)
Bester Trade:
188.61 USD
Schlechtester Trade:
-63.21 USD
Bruttoprofit:
5 718.45 USD (412 208 pips)
Bruttoverlust:
-2 483.20 USD (250 166 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (44.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
212.50 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.80%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
44
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
13.47
Long-Positionen:
1 022 (53.15%)
Short-Positionen:
901 (46.85%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
1.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-238.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-238.55 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.30%
Jahresprognose:
27.86%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
240.19 USD (2.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.15% (238.21 USD)
Kapital:
41.24% (4 231.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 574
EURJPY-VIP 444
GBPNZD-VIP 370
AUDCAD-VIP 152
AUDUSD-VIP 116
EURUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 82
AUDNZD-VIP 67
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 382
EURJPY-VIP 280
GBPNZD-VIP 713
AUDCAD-VIP 298
AUDUSD-VIP 534
EURUSD-VIP 493
AUDCHF-VIP 262
AUDNZD-VIP 161
EURCHF-VIP 112
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 9.1K
EURJPY-VIP 5.6K
GBPNZD-VIP 39K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 31K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 16K
AUDNZD-VIP 20K
EURCHF-VIP 6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +188.61 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -238.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.19 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
