Всего трейдов:
1 911
Прибыльных трейдов:
1 557 (81.47%)
Убыточных трейдов:
354 (18.52%)
Лучший трейд:
188.61 USD
Худший трейд:
-63.21 USD
Общая прибыль:
5 697.12 USD (409 799 pips)
Общий убыток:
-2 476.75 USD (249 133 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (44.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
212.50 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.80%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
13.41
Длинных трейдов:
1 015 (53.11%)
Коротких трейдов:
896 (46.89%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
1.69 USD
Средняя прибыль:
3.66 USD
Средний убыток:
-7.00 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-238.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-238.55 USD (6)
Прирост в месяц:
3.02%
Годовой прогноз:
36.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
240.19 USD (2.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.15% (238.21 USD)
По эквити:
41.24% (4 231.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|572
|EURJPY-VIP
|440
|GBPNZD-VIP
|366
|AUDCAD-VIP
|151
|AUDUSD-VIP
|116
|EURUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|82
|AUDNZD-VIP
|66
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|382
|EURJPY-VIP
|277
|GBPNZD-VIP
|706
|AUDCAD-VIP
|296
|AUDUSD-VIP
|534
|EURUSD-VIP
|493
|AUDCHF-VIP
|262
|AUDNZD-VIP
|159
|EURCHF-VIP
|112
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|9K
|EURJPY-VIP
|5.5K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|16K
|AUDNZD-VIP
|20K
|EURCHF-VIP
|6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +188.61 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +44.91 USD
Макс. убыток в серии: -238.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
