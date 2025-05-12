СигналыРазделы
Yui Ming Wan

CHONG RLKS_8YR_1M_2M VT209

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 35%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 911
Прибыльных трейдов:
1 557 (81.47%)
Убыточных трейдов:
354 (18.52%)
Лучший трейд:
188.61 USD
Худший трейд:
-63.21 USD
Общая прибыль:
5 697.12 USD (409 799 pips)
Общий убыток:
-2 476.75 USD (249 133 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (44.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
212.50 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.80%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
13.41
Длинных трейдов:
1 015 (53.11%)
Коротких трейдов:
896 (46.89%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
1.69 USD
Средняя прибыль:
3.66 USD
Средний убыток:
-7.00 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-238.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-238.55 USD (6)
Прирост в месяц:
3.02%
Годовой прогноз:
36.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
240.19 USD (2.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.15% (238.21 USD)
По эквити:
41.24% (4 231.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 572
EURJPY-VIP 440
GBPNZD-VIP 366
AUDCAD-VIP 151
AUDUSD-VIP 116
EURUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 82
AUDNZD-VIP 66
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 382
EURJPY-VIP 277
GBPNZD-VIP 706
AUDCAD-VIP 296
AUDUSD-VIP 534
EURUSD-VIP 493
AUDCHF-VIP 262
AUDNZD-VIP 159
EURCHF-VIP 112
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 9K
EURJPY-VIP 5.5K
GBPNZD-VIP 38K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 31K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 16K
AUDNZD-VIP 20K
EURCHF-VIP 6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +188.61 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +44.91 USD
Макс. убыток в серии: -238.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
