- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 916
利益トレード:
1 561 (81.47%)
損失トレード:
355 (18.53%)
ベストトレード:
188.61 USD
最悪のトレード:
-63.21 USD
総利益:
5 705.52 USD (410 693 pips)
総損失:
-2 480.63 USD (249 701 pips)
最大連続の勝ち:
31 (44.91 USD)
最大連続利益:
212.50 USD (3)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
13.43
長いトレード:
1 017 (53.08%)
短いトレード:
899 (46.92%)
プロフィットファクター:
2.30
期待されたペイオフ:
1.68 USD
平均利益:
3.66 USD
平均損失:
-6.99 USD
最大連続の負け:
6 (-238.55 USD)
最大連続損失:
-238.55 USD (6)
月間成長:
2.43%
年間予想:
29.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
240.19 USD (2.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.15% (238.21 USD)
エクイティによる:
41.24% (4 231.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|572
|EURJPY-VIP
|444
|GBPNZD-VIP
|367
|AUDCAD-VIP
|151
|AUDUSD-VIP
|116
|EURUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|82
|AUDNZD-VIP
|66
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|382
|EURJPY-VIP
|280
|GBPNZD-VIP
|707
|AUDCAD-VIP
|296
|AUDUSD-VIP
|534
|EURUSD-VIP
|493
|AUDCHF-VIP
|262
|AUDNZD-VIP
|159
|EURCHF-VIP
|112
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|9K
|EURJPY-VIP
|5.6K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|16K
|AUDNZD-VIP
|20K
|EURCHF-VIP
|6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +188.61 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +44.91 USD
最大連続損失: -238.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし