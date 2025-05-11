SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STEVE_M KSKD_10YR VT117
Yui Ming Wan

STEVE_M KSKD_10YR VT117

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
710
Kârla kapanan işlemler:
574 (80.84%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (19.15%)
En iyi işlem:
104.77 USD
En kötü işlem:
-32.44 USD
Brüt kâr:
2 598.32 USD (145 446 pips)
Brüt zarar:
-801.12 USD (77 583 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (53.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.51 USD (2)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
31.94
Alış işlemleri:
400 (56.34%)
Satış işlemleri:
310 (43.66%)
Kâr faktörü:
3.24
Beklenen getiri:
2.53 USD
Ortalama kâr:
4.53 USD
Ortalama zarar:
-5.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-37.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.26 USD (2)
Aylık büyüme:
1.78%
Yıllık tahmin:
21.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
56.26 USD (0.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.28% (56.26 USD)
Varlığa göre:
6.61% (1 343.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY-VIP 258
USDCNH-VIP 193
AUDUSD-VIP 73
NZDCAD-VIP 46
AUDCAD-VIP 36
AUDJPY-VIP 32
USDCHF-VIP 32
NZDUSD-VIP 21
EURCHF-VIP 16
AUDNZD-VIP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY-VIP 325
USDCNH-VIP 46
AUDUSD-VIP 289
NZDCAD-VIP 172
AUDCAD-VIP 187
AUDJPY-VIP 135
USDCHF-VIP 378
NZDUSD-VIP 158
EURCHF-VIP 96
AUDNZD-VIP 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY-VIP 9.3K
USDCNH-VIP 657
AUDUSD-VIP 8.8K
NZDCAD-VIP 8.9K
AUDCAD-VIP 6.5K
AUDJPY-VIP 9.9K
USDCHF-VIP 9.8K
NZDUSD-VIP 7.7K
EURCHF-VIP 6.4K
AUDNZD-VIP 1.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.77 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +53.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.21 00:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 11:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:03
Share of trading days is too low
2025.05.12 07:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 14:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.11 14:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
