- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 044
Gewinntrades:
844 (80.84%)
Verlusttrades:
200 (19.16%)
Bester Trade:
187.98 USD
Schlechtester Trade:
-45.11 USD
Bruttoprofit:
4 341.23 USD (218 548 pips)
Bruttoverlust:
-1 306.15 USD (111 780 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (82.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
216.67 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
12.90%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
23.44
Long-Positionen:
577 (55.27%)
Short-Positionen:
467 (44.73%)
Profit-Faktor:
3.32
Mathematische Gewinnerwartung:
2.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-37.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-129.50 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.30%
Jahresprognose:
15.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
129.50 USD (0.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.61% (129.50 USD)
Kapital:
37.72% (7 637.11 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|381
|USDCNH-VIP
|265
|AUDUSD-VIP
|113
|NZDCAD-VIP
|70
|AUDJPY-VIP
|60
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|47
|NZDUSD-VIP
|26
|EURCHF-VIP
|20
|AUDNZD-VIP
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY-VIP
|604
|USDCNH-VIP
|56
|AUDUSD-VIP
|473
|NZDCAD-VIP
|296
|AUDJPY-VIP
|413
|AUDCAD-VIP
|303
|USDCHF-VIP
|540
|NZDUSD-VIP
|196
|EURCHF-VIP
|144
|AUDNZD-VIP
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY-VIP
|21K
|USDCNH-VIP
|2.9K
|AUDUSD-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|NZDUSD-VIP
|8.7K
|EURCHF-VIP
|7.8K
|AUDNZD-VIP
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +187.98 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +82.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.69 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen