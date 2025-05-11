SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / STEVE_M KSKD_10YR VT117
Yui Ming Wan

STEVE_M KSKD_10YR VT117

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 16%
VTMarkets-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 044
Gewinntrades:
844 (80.84%)
Verlusttrades:
200 (19.16%)
Bester Trade:
187.98 USD
Schlechtester Trade:
-45.11 USD
Bruttoprofit:
4 341.23 USD (218 548 pips)
Bruttoverlust:
-1 306.15 USD (111 780 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (82.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
216.67 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
12.90%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
23.44
Long-Positionen:
577 (55.27%)
Short-Positionen:
467 (44.73%)
Profit-Faktor:
3.32
Mathematische Gewinnerwartung:
2.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-37.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-129.50 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.30%
Jahresprognose:
15.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
129.50 USD (0.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.61% (129.50 USD)
Kapital:
37.72% (7 637.11 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY-VIP 381
USDCNH-VIP 265
AUDUSD-VIP 113
NZDCAD-VIP 70
AUDJPY-VIP 60
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 47
NZDUSD-VIP 26
EURCHF-VIP 20
AUDNZD-VIP 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY-VIP 604
USDCNH-VIP 56
AUDUSD-VIP 473
NZDCAD-VIP 296
AUDJPY-VIP 413
AUDCAD-VIP 303
USDCHF-VIP 540
NZDUSD-VIP 196
EURCHF-VIP 144
AUDNZD-VIP 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY-VIP 21K
USDCNH-VIP 2.9K
AUDUSD-VIP 15K
NZDCAD-VIP 12K
AUDJPY-VIP 13K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
NZDUSD-VIP 8.7K
EURCHF-VIP 7.8K
AUDNZD-VIP 1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +187.98 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +82.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.69 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 00:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 11:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:03
Share of trading days is too low
2025.05.12 07:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen