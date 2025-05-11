- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 042
盈利交易:
842 (80.80%)
亏损交易:
200 (19.19%)
最好交易:
187.98 USD
最差交易:
-45.11 USD
毛利:
4 336.88 USD (218 229 pips)
毛利亏损:
-1 306.15 USD (111 780 pips)
最大连续赢利:
37 (82.71 USD)
最大连续盈利:
216.67 USD (21)
夏普比率:
0.24
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.81%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
3 天
采收率:
23.40
长期交易:
576 (55.28%)
短期交易:
466 (44.72%)
利润因子:
3.32
预期回报:
2.91 USD
平均利润:
5.15 USD
平均损失:
-6.53 USD
最大连续失误:
4 (-37.69 USD)
最大连续亏损:
-129.50 USD (3)
每月增长:
1.28%
年度预测:
15.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
129.50 USD (0.58%)
相对跌幅:
结余:
0.61% (129.50 USD)
净值:
35.44% (7 146.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|380
|USDCNH-VIP
|265
|AUDUSD-VIP
|113
|NZDCAD-VIP
|69
|AUDJPY-VIP
|60
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|47
|NZDUSD-VIP
|26
|EURCHF-VIP
|20
|AUDNZD-VIP
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY-VIP
|603
|USDCNH-VIP
|56
|AUDUSD-VIP
|473
|NZDCAD-VIP
|293
|AUDJPY-VIP
|413
|AUDCAD-VIP
|303
|USDCHF-VIP
|540
|NZDUSD-VIP
|196
|EURCHF-VIP
|144
|AUDNZD-VIP
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY-VIP
|21K
|USDCNH-VIP
|2.9K
|AUDUSD-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|NZDUSD-VIP
|8.7K
|EURCHF-VIP
|7.8K
|AUDNZD-VIP
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +187.98 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +82.71 USD
最大连续亏损: -37.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
33
100%
1 042
80%
100%
3.32
2.91
USD
USD
35%
1:500