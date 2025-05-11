シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / STEVE_M KSKD_10YR VT117
Yui Ming Wan

STEVE_M KSKD_10YR VT117

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 16%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 044
利益トレード:
844 (80.84%)
損失トレード:
200 (19.16%)
ベストトレード:
187.98 USD
最悪のトレード:
-45.11 USD
総利益:
4 341.23 USD (218 548 pips)
総損失:
-1 306.15 USD (111 780 pips)
最大連続の勝ち:
37 (82.71 USD)
最大連続利益:
216.67 USD (21)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
12.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
23.44
長いトレード:
577 (55.27%)
短いトレード:
467 (44.73%)
プロフィットファクター:
3.32
期待されたペイオフ:
2.91 USD
平均利益:
5.14 USD
平均損失:
-6.53 USD
最大連続の負け:
4 (-37.69 USD)
最大連続損失:
-129.50 USD (3)
月間成長:
1.30%
年間予想:
15.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
129.50 USD (0.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.61% (129.50 USD)
エクイティによる:
37.72% (7 637.11 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY-VIP 381
USDCNH-VIP 265
AUDUSD-VIP 113
NZDCAD-VIP 70
AUDJPY-VIP 60
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 47
NZDUSD-VIP 26
EURCHF-VIP 20
AUDNZD-VIP 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY-VIP 604
USDCNH-VIP 56
AUDUSD-VIP 473
NZDCAD-VIP 296
AUDJPY-VIP 413
AUDCAD-VIP 303
USDCHF-VIP 540
NZDUSD-VIP 196
EURCHF-VIP 144
AUDNZD-VIP 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY-VIP 21K
USDCNH-VIP 2.9K
AUDUSD-VIP 15K
NZDCAD-VIP 12K
AUDJPY-VIP 13K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
NZDUSD-VIP 8.7K
EURCHF-VIP 7.8K
AUDNZD-VIP 1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +187.98 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +82.71 USD
最大連続損失: -37.69 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 00:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 11:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:03
Share of trading days is too low
2025.05.12 07:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
