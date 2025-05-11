- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 044
利益トレード:
844 (80.84%)
損失トレード:
200 (19.16%)
ベストトレード:
187.98 USD
最悪のトレード:
-45.11 USD
総利益:
4 341.23 USD (218 548 pips)
総損失:
-1 306.15 USD (111 780 pips)
最大連続の勝ち:
37 (82.71 USD)
最大連続利益:
216.67 USD (21)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
12.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
23.44
長いトレード:
577 (55.27%)
短いトレード:
467 (44.73%)
プロフィットファクター:
3.32
期待されたペイオフ:
2.91 USD
平均利益:
5.14 USD
平均損失:
-6.53 USD
最大連続の負け:
4 (-37.69 USD)
最大連続損失:
-129.50 USD (3)
月間成長:
1.30%
年間予想:
15.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
129.50 USD (0.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.61% (129.50 USD)
エクイティによる:
37.72% (7 637.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|381
|USDCNH-VIP
|265
|AUDUSD-VIP
|113
|NZDCAD-VIP
|70
|AUDJPY-VIP
|60
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|47
|NZDUSD-VIP
|26
|EURCHF-VIP
|20
|AUDNZD-VIP
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY-VIP
|604
|USDCNH-VIP
|56
|AUDUSD-VIP
|473
|NZDCAD-VIP
|296
|AUDJPY-VIP
|413
|AUDCAD-VIP
|303
|USDCHF-VIP
|540
|NZDUSD-VIP
|196
|EURCHF-VIP
|144
|AUDNZD-VIP
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY-VIP
|21K
|USDCNH-VIP
|2.9K
|AUDUSD-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|NZDUSD-VIP
|8.7K
|EURCHF-VIP
|7.8K
|AUDNZD-VIP
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +187.98 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +82.71 USD
最大連続損失: -37.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし