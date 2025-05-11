СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / STEVE_M KSKD_10YR VT117
Yui Ming Wan

STEVE_M KSKD_10YR VT117

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 041
Прибыльных трейдов:
841 (80.78%)
Убыточных трейдов:
200 (19.21%)
Лучший трейд:
187.98 USD
Худший трейд:
-45.11 USD
Общая прибыль:
4 335.71 USD (218 143 pips)
Общий убыток:
-1 306.15 USD (111 780 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (82.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
216.67 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.16%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
23.39
Длинных трейдов:
575 (55.24%)
Коротких трейдов:
466 (44.76%)
Профит фактор:
3.32
Мат. ожидание:
2.91 USD
Средняя прибыль:
5.16 USD
Средний убыток:
-6.53 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-37.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-129.50 USD (3)
Прирост в месяц:
1.41%
Годовой прогноз:
17.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
129.50 USD (0.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.61% (129.50 USD)
По эквити:
35.44% (7 146.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY-VIP 379
USDCNH-VIP 265
AUDUSD-VIP 113
NZDCAD-VIP 69
AUDJPY-VIP 60
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 47
NZDUSD-VIP 26
EURCHF-VIP 20
AUDNZD-VIP 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY-VIP 602
USDCNH-VIP 56
AUDUSD-VIP 473
NZDCAD-VIP 293
AUDJPY-VIP 413
AUDCAD-VIP 303
USDCHF-VIP 540
NZDUSD-VIP 196
EURCHF-VIP 144
AUDNZD-VIP 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY-VIP 21K
USDCNH-VIP 2.9K
AUDUSD-VIP 15K
NZDCAD-VIP 12K
AUDJPY-VIP 13K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
NZDUSD-VIP 8.7K
EURCHF-VIP 7.8K
AUDNZD-VIP 1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +187.98 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +82.71 USD
Макс. убыток в серии: -37.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 00:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 11:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:03
Share of trading days is too low
2025.05.12 07:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 14:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.11 14:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
