Всего трейдов:
1 041
Прибыльных трейдов:
841 (80.78%)
Убыточных трейдов:
200 (19.21%)
Лучший трейд:
187.98 USD
Худший трейд:
-45.11 USD
Общая прибыль:
4 335.71 USD (218 143 pips)
Общий убыток:
-1 306.15 USD (111 780 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (82.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
216.67 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.16%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
23.39
Длинных трейдов:
575 (55.24%)
Коротких трейдов:
466 (44.76%)
Профит фактор:
3.32
Мат. ожидание:
2.91 USD
Средняя прибыль:
5.16 USD
Средний убыток:
-6.53 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-37.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-129.50 USD (3)
Прирост в месяц:
1.41%
Годовой прогноз:
17.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
129.50 USD (0.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.61% (129.50 USD)
По эквити:
35.44% (7 146.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|379
|USDCNH-VIP
|265
|AUDUSD-VIP
|113
|NZDCAD-VIP
|69
|AUDJPY-VIP
|60
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|47
|NZDUSD-VIP
|26
|EURCHF-VIP
|20
|AUDNZD-VIP
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY-VIP
|602
|USDCNH-VIP
|56
|AUDUSD-VIP
|473
|NZDCAD-VIP
|293
|AUDJPY-VIP
|413
|AUDCAD-VIP
|303
|USDCHF-VIP
|540
|NZDUSD-VIP
|196
|EURCHF-VIP
|144
|AUDNZD-VIP
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY-VIP
|21K
|USDCNH-VIP
|2.9K
|AUDUSD-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|NZDUSD-VIP
|8.7K
|EURCHF-VIP
|7.8K
|AUDNZD-VIP
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Лучший трейд: +187.98 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +82.71 USD
Макс. убыток в серии: -37.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
