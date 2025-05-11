시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / STEVE_M KSKD_10YR VT117
Yui Ming Wan

STEVE_M KSKD_10YR VT117

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 16%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 055
이익 거래:
852 (80.75%)
손실 거래:
203 (19.24%)
최고의 거래:
187.98 USD
최악의 거래:
-45.11 USD
총 수익:
4 451.37 USD (221 629 pips)
총 손실:
-1 319.74 USD (112 821 pips)
연속 최대 이익:
37 (82.71 USD)
연속 최대 이익:
216.67 USD (21)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
25.99%
최근 거래:
32 분 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
24.18
롱(주식매수):
584 (55.36%)
숏(주식차입매도):
471 (44.64%)
수익 요인:
3.37
기대수익:
2.97 USD
평균 이익:
5.22 USD
평균 손실:
-6.50 USD
연속 최대 손실:
4 (-37.69 USD)
연속 최대 손실:
-129.50 USD (3)
월별 성장률:
1.52%
연간 예측:
18.47%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
129.50 USD (0.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.61% (129.50 USD)
자본금별:
62.51% (12 662.55 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPY-VIP 381
USDCNH-VIP 265
AUDUSD-VIP 114
NZDCAD-VIP 72
AUDJPY-VIP 60
AUDCAD-VIP 60
USDCHF-VIP 51
NZDUSD-VIP 28
EURCHF-VIP 21
AUDNZD-VIP 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPY-VIP 604
USDCNH-VIP 56
AUDUSD-VIP 477
NZDCAD-VIP 305
AUDJPY-VIP 413
AUDCAD-VIP 306
USDCHF-VIP 606
NZDUSD-VIP 211
EURCHF-VIP 143
AUDNZD-VIP 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPY-VIP 21K
USDCNH-VIP 2.9K
AUDUSD-VIP 15K
NZDCAD-VIP 13K
AUDJPY-VIP 13K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
NZDUSD-VIP 9.5K
EURCHF-VIP 8.2K
AUDNZD-VIP 1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +187.98 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +82.71 USD
연속 최대 손실: -37.69 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2025.12.31 11:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 00:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 11:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:03
Share of trading days is too low
2025.05.12 07:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
