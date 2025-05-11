- 자본
- 축소
트레이드:
1 055
이익 거래:
852 (80.75%)
손실 거래:
203 (19.24%)
최고의 거래:
187.98 USD
최악의 거래:
-45.11 USD
총 수익:
4 451.37 USD (221 629 pips)
총 손실:
-1 319.74 USD (112 821 pips)
연속 최대 이익:
37 (82.71 USD)
연속 최대 이익:
216.67 USD (21)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
25.99%
최근 거래:
32 분 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
24.18
롱(주식매수):
584 (55.36%)
숏(주식차입매도):
471 (44.64%)
수익 요인:
3.37
기대수익:
2.97 USD
평균 이익:
5.22 USD
평균 손실:
-6.50 USD
연속 최대 손실:
4 (-37.69 USD)
연속 최대 손실:
-129.50 USD (3)
월별 성장률:
1.52%
연간 예측:
18.47%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
129.50 USD (0.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.61% (129.50 USD)
자본금별:
62.51% (12 662.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|381
|USDCNH-VIP
|265
|AUDUSD-VIP
|114
|NZDCAD-VIP
|72
|AUDJPY-VIP
|60
|AUDCAD-VIP
|60
|USDCHF-VIP
|51
|NZDUSD-VIP
|28
|EURCHF-VIP
|21
|AUDNZD-VIP
|3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY-VIP
|604
|USDCNH-VIP
|56
|AUDUSD-VIP
|477
|NZDCAD-VIP
|305
|AUDJPY-VIP
|413
|AUDCAD-VIP
|306
|USDCHF-VIP
|606
|NZDUSD-VIP
|211
|EURCHF-VIP
|143
|AUDNZD-VIP
|11
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY-VIP
|21K
|USDCNH-VIP
|2.9K
|AUDUSD-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|13K
|AUDJPY-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|NZDUSD-VIP
|9.5K
|EURCHF-VIP
|8.2K
|AUDNZD-VIP
|1.2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +187.98 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +82.71 USD
연속 최대 손실: -37.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
