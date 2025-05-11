- Incremento
Total de Trades:
1 044
Transacciones Rentables:
844 (80.84%)
Transacciones Irrentables:
200 (19.16%)
Mejor transacción:
187.98 USD
Peor transacción:
-45.11 USD
Beneficio Bruto:
4 341.23 USD (218 548 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 306.15 USD (111 780 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (82.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
216.67 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
12.90%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
23.44
Transacciones Largas:
577 (55.27%)
Transacciones Cortas:
467 (44.73%)
Factor de Beneficio:
3.32
Beneficio Esperado:
2.91 USD
Beneficio medio:
5.14 USD
Pérdidas medias:
-6.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-37.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-129.50 USD (3)
Crecimiento al mes:
1.30%
Pronóstico anual:
15.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
129.50 USD (0.58%)
Reducción relativa:
De balance:
0.61% (129.50 USD)
De fondos:
37.72% (7 637.11 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|381
|USDCNH-VIP
|265
|AUDUSD-VIP
|113
|NZDCAD-VIP
|70
|AUDJPY-VIP
|60
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|47
|NZDUSD-VIP
|26
|EURCHF-VIP
|20
|AUDNZD-VIP
|3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURJPY-VIP
|604
|USDCNH-VIP
|56
|AUDUSD-VIP
|473
|NZDCAD-VIP
|296
|AUDJPY-VIP
|413
|AUDCAD-VIP
|303
|USDCHF-VIP
|540
|NZDUSD-VIP
|196
|EURCHF-VIP
|144
|AUDNZD-VIP
|11
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURJPY-VIP
|21K
|USDCNH-VIP
|2.9K
|AUDUSD-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|NZDUSD-VIP
|8.7K
|EURCHF-VIP
|7.8K
|AUDNZD-VIP
|1.2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +187.98 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +82.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.69 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
