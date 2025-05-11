SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / STEVE_M KSKD_10YR VT117
Yui Ming Wan

STEVE_M KSKD_10YR VT117

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 16%
VTMarkets-Live 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 044
Transacciones Rentables:
844 (80.84%)
Transacciones Irrentables:
200 (19.16%)
Mejor transacción:
187.98 USD
Peor transacción:
-45.11 USD
Beneficio Bruto:
4 341.23 USD (218 548 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 306.15 USD (111 780 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (82.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
216.67 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
12.90%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
23.44
Transacciones Largas:
577 (55.27%)
Transacciones Cortas:
467 (44.73%)
Factor de Beneficio:
3.32
Beneficio Esperado:
2.91 USD
Beneficio medio:
5.14 USD
Pérdidas medias:
-6.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-37.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-129.50 USD (3)
Crecimiento al mes:
1.30%
Pronóstico anual:
15.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
129.50 USD (0.58%)
Reducción relativa:
De balance:
0.61% (129.50 USD)
De fondos:
37.72% (7 637.11 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY-VIP 381
USDCNH-VIP 265
AUDUSD-VIP 113
NZDCAD-VIP 70
AUDJPY-VIP 60
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 47
NZDUSD-VIP 26
EURCHF-VIP 20
AUDNZD-VIP 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY-VIP 604
USDCNH-VIP 56
AUDUSD-VIP 473
NZDCAD-VIP 296
AUDJPY-VIP 413
AUDCAD-VIP 303
USDCHF-VIP 540
NZDUSD-VIP 196
EURCHF-VIP 144
AUDNZD-VIP 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY-VIP 21K
USDCNH-VIP 2.9K
AUDUSD-VIP 15K
NZDCAD-VIP 12K
AUDJPY-VIP 13K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
NZDUSD-VIP 8.7K
EURCHF-VIP 7.8K
AUDNZD-VIP 1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +187.98 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +82.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.69 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 00:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 11:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:03
Share of trading days is too low
2025.05.12 07:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada