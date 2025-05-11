- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 044
Negociações com lucro:
844 (80.84%)
Negociações com perda:
200 (19.16%)
Melhor negociação:
187.98 USD
Pior negociação:
-45.11 USD
Lucro bruto:
4 341.23 USD (218 548 pips)
Perda bruta:
-1 306.15 USD (111 780 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (82.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
216.67 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
12.90%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
23.44
Negociações longas:
577 (55.27%)
Negociações curtas:
467 (44.73%)
Fator de lucro:
3.32
Valor esperado:
2.91 USD
Lucro médio:
5.14 USD
Perda média:
-6.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-37.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-129.50 USD (3)
Crescimento mensal:
1.30%
Previsão anual:
15.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
129.50 USD (0.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.61% (129.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.72% (7 637.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|381
|USDCNH-VIP
|265
|AUDUSD-VIP
|113
|NZDCAD-VIP
|70
|AUDJPY-VIP
|60
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|47
|NZDUSD-VIP
|26
|EURCHF-VIP
|20
|AUDNZD-VIP
|3
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY-VIP
|604
|USDCNH-VIP
|56
|AUDUSD-VIP
|473
|NZDCAD-VIP
|296
|AUDJPY-VIP
|413
|AUDCAD-VIP
|303
|USDCHF-VIP
|540
|NZDUSD-VIP
|196
|EURCHF-VIP
|144
|AUDNZD-VIP
|11
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY-VIP
|21K
|USDCNH-VIP
|2.9K
|AUDUSD-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|NZDUSD-VIP
|8.7K
|EURCHF-VIP
|7.8K
|AUDNZD-VIP
|1.2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +187.98 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +82.71 USD
Máxima perda consecutiva: -37.69 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
