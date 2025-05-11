SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / STEVE_M KSKD_10YR VT117
Yui Ming Wan

STEVE_M KSKD_10YR VT117

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 16%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 044
Negociações com lucro:
844 (80.84%)
Negociações com perda:
200 (19.16%)
Melhor negociação:
187.98 USD
Pior negociação:
-45.11 USD
Lucro bruto:
4 341.23 USD (218 548 pips)
Perda bruta:
-1 306.15 USD (111 780 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (82.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
216.67 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
12.90%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
23.44
Negociações longas:
577 (55.27%)
Negociações curtas:
467 (44.73%)
Fator de lucro:
3.32
Valor esperado:
2.91 USD
Lucro médio:
5.14 USD
Perda média:
-6.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-37.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-129.50 USD (3)
Crescimento mensal:
1.30%
Previsão anual:
15.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
129.50 USD (0.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.61% (129.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.72% (7 637.11 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY-VIP 381
USDCNH-VIP 265
AUDUSD-VIP 113
NZDCAD-VIP 70
AUDJPY-VIP 60
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 47
NZDUSD-VIP 26
EURCHF-VIP 20
AUDNZD-VIP 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY-VIP 604
USDCNH-VIP 56
AUDUSD-VIP 473
NZDCAD-VIP 296
AUDJPY-VIP 413
AUDCAD-VIP 303
USDCHF-VIP 540
NZDUSD-VIP 196
EURCHF-VIP 144
AUDNZD-VIP 11
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY-VIP 21K
USDCNH-VIP 2.9K
AUDUSD-VIP 15K
NZDCAD-VIP 12K
AUDJPY-VIP 13K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
NZDUSD-VIP 8.7K
EURCHF-VIP 7.8K
AUDNZD-VIP 1.2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +187.98 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +82.71 USD
Máxima perda consecutiva: -37.69 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.26 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 00:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 11:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:03
Share of trading days is too low
2025.05.12 07:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
