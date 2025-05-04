- Büyüme
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
44 (65.67%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (34.33%)
En iyi işlem:
21.00 USD
En kötü işlem:
-7.80 USD
Brüt kâr:
118.07 USD (7 937 pips)
Brüt zarar:
-75.35 USD (8 913 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (10.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.47 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
26.92%
Maks. mevduat yükü:
66.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
12 (17.91%)
Satış işlemleri:
55 (82.09%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
2.68 USD
Ortalama zarar:
-3.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-22.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.81 USD (5)
Aylık büyüme:
12.10%
Yıllık tahmin:
146.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.81 USD (8.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.90% (22.81 USD)
Varlığa göre:
63.05% (148.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|37
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|20
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|-3K
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|988
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.00 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +10.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-MT4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.06 × 223
|
Exness-Real16
|0.18 × 22
|
Exness-Real7
|0.25 × 8
|
Exness-Real4
|0.36 × 548
|
EuromarketFX-Live
|0.46 × 72
|
Exness-Real2
|0.50 × 127
|
Exness-Real
|0.73 × 1364
|
RubixFX-Live
|0.80 × 5
|
OneTrade-Real
|0.84 × 70
|
MTrading-Live
|1.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|1.21 × 144
|
Exness-Real6
|1.22 × 89
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.30 × 10
|
Armada-Live
|1.40 × 30
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|8.86 × 14
|
AForex-Real
|9.00 × 6
|
XM.COM-Real 7
|11.67 × 3
