Pande Gede Denika Yudi Putra

LITTLE CRAZY

Pande Gede Denika Yudi Putra
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
Exness-Real4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
44 (65.67%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (34.33%)
En iyi işlem:
21.00 USD
En kötü işlem:
-7.80 USD
Brüt kâr:
118.07 USD (7 937 pips)
Brüt zarar:
-75.35 USD (8 913 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (10.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.47 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
26.92%
Maks. mevduat yükü:
66.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
12 (17.91%)
Satış işlemleri:
55 (82.09%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
2.68 USD
Ortalama zarar:
-3.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-22.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.81 USD (5)
Aylık büyüme:
12.10%
Yıllık tahmin:
146.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.81 USD (8.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.90% (22.81 USD)
Varlığa göre:
63.05% (148.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 37
AUDCAD 15
NZDCAD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 20
AUDCAD 13
NZDCAD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD -3K
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 988
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.00 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +10.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-MT4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.06 × 223
Exness-Real16
0.18 × 22
Exness-Real7
0.25 × 8
Exness-Real4
0.36 × 548
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.73 × 1364
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
İnceleme yok
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 03:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 02:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 16:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 02:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 05:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 04:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 09:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
