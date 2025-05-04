- Incremento
Total de Trades:
108
Transacciones Rentables:
69 (63.88%)
Transacciones Irrentables:
39 (36.11%)
Mejor transacción:
22.20 USD
Peor transacción:
-7.80 USD
Beneficio Bruto:
234.76 USD (13 773 pips)
Pérdidas Brutas:
-120.86 USD (14 554 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (10.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.47 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
25.17%
Carga máxima del depósito:
66.66%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
4.99
Transacciones Largas:
21 (19.44%)
Transacciones Cortas:
87 (80.56%)
Factor de Beneficio:
1.94
Beneficio Esperado:
1.05 USD
Beneficio medio:
3.40 USD
Pérdidas medias:
-3.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-22.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.81 USD (5)
Crecimiento al mes:
14.75%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22.81 USD (8.90%)
Reducción relativa:
De balance:
-0.00% (0.00 USD)
De fondos:
63.05% (148.21 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|66
|NZDCAD
|27
|AUDCAD
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|73
|NZDCAD
|28
|AUDCAD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|-4.8K
|NZDCAD
|3K
|AUDCAD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +22.20 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +10.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OANDA-MT4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.06 × 223
|
Exness-Real16
|0.18 × 22
|
Exness-Real7
|0.25 × 8
|
Exness-Real4
|0.36 × 548
|
EuromarketFX-Live
|0.46 × 72
|
Exness-Real2
|0.50 × 127
|
Exness-Real
|0.73 × 1364
|
RubixFX-Live
|0.80 × 5
|
OneTrade-Real
|0.84 × 70
|
MTrading-Live
|1.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|1.21 × 144
|
Exness-Real6
|1.22 × 89
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.30 × 10
|
Armada-Live
|1.40 × 30
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|8.86 × 14
|
AForex-Real
|9.00 × 6
|
XM.COM-Real 7
|11.67 × 3
