Pande Gede Denika Yudi Putra

LITTLE CRAZY

Pande Gede Denika Yudi Putra
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
0%
Exness-Real4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
108
Transacciones Rentables:
69 (63.88%)
Transacciones Irrentables:
39 (36.11%)
Mejor transacción:
22.20 USD
Peor transacción:
-7.80 USD
Beneficio Bruto:
234.76 USD (13 773 pips)
Pérdidas Brutas:
-120.86 USD (14 554 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (10.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.47 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
25.17%
Carga máxima del depósito:
66.66%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
4.99
Transacciones Largas:
21 (19.44%)
Transacciones Cortas:
87 (80.56%)
Factor de Beneficio:
1.94
Beneficio Esperado:
1.05 USD
Beneficio medio:
3.40 USD
Pérdidas medias:
-3.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-22.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.81 USD (5)
Crecimiento al mes:
14.75%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22.81 USD (8.90%)
Reducción relativa:
De balance:
-0.00% (0.00 USD)
De fondos:
63.05% (148.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 66
NZDCAD 27
AUDCAD 15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD 73
NZDCAD 28
AUDCAD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD -4.8K
NZDCAD 3K
AUDCAD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.20 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +10.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OANDA-MT4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.06 × 223
Exness-Real16
0.18 × 22
Exness-Real7
0.25 × 8
Exness-Real4
0.36 × 548
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.73 × 1364
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
No hay comentarios
2026.01.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Trading operations on the account were performed for only 30 days. This comprises 14.08% of days out of the 213 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 05:26
Share of trading days is too low
2026.01.01 05:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 12:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 12:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
