Signale / MetaTrader 4 / LITTLE CRAZY
Pande Gede Denika Yudi Putra

LITTLE CRAZY

Pande Gede Denika Yudi Putra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
0%
Exness-Real4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
108
Gewinntrades:
69 (63.88%)
Verlusttrades:
39 (36.11%)
Bester Trade:
22.20 USD
Schlechtester Trade:
-7.80 USD
Bruttoprofit:
234.76 USD (13 773 pips)
Bruttoverlust:
-120.86 USD (14 554 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (10.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28.47 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
25.17%
Max deposit load:
66.66%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
4.99
Long-Positionen:
21 (19.44%)
Short-Positionen:
87 (80.56%)
Profit-Faktor:
1.94
Mathematische Gewinnerwartung:
1.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-22.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.81 USD (5)
Wachstum pro Monat :
14.75%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
22.81 USD (8.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
-0.00% (0.00 USD)
Kapital:
63.05% (148.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD 66
NZDCAD 27
AUDCAD 15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD 73
NZDCAD 28
AUDCAD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD -4.8K
NZDCAD 3K
AUDCAD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.20 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OANDA-MT4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.06 × 223
Exness-Real16
0.18 × 22
Exness-Real7
0.25 × 8
Exness-Real4
0.36 × 548
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.73 × 1364
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
Keine Bewertungen
2026.01.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Trading operations on the account were performed for only 30 days. This comprises 14.08% of days out of the 213 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 05:26
Share of trading days is too low
2026.01.01 05:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 12:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 12:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
