信号部分
信号 / MetaTrader 4 / LITTLE CRAZY
Pande Gede Denika Yudi Putra

LITTLE CRAZY

Pande Gede Denika Yudi Putra
0条评论
可靠性
37
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
Exness-Real4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
108
盈利交易:
69 (63.88%)
亏损交易:
39 (36.11%)
最好交易:
22.20 USD
最差交易:
-7.80 USD
毛利:
234.76 USD (13 773 pips)
毛利亏损:
-120.86 USD (14 554 pips)
最大连续赢利:
9 (10.96 USD)
最大连续盈利:
28.47 USD (2)
夏普比率:
0.21
交易活动:
25.17%
最大入金加载:
66.66%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.99
长期交易:
21 (19.44%)
短期交易:
87 (80.56%)
利润因子:
1.94
预期回报:
1.05 USD
平均利润:
3.40 USD
平均损失:
-3.10 USD
最大连续失误:
5 (-22.81 USD)
最大连续亏损:
-22.81 USD (5)
每月增长:
14.75%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22.81 USD (8.90%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
63.05% (148.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 66
NZDCAD 27
AUDCAD 15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 73
NZDCAD 28
AUDCAD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD -4.8K
NZDCAD 3K
AUDCAD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +22.20 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10.96 USD
最大连续亏损: -22.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OANDA-MT4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.06 × 223
Exness-Real16
0.18 × 22
Exness-Real7
0.25 × 8
Exness-Real4
0.36 × 548
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.73 × 1364
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
没有评论
2026.01.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Trading operations on the account were performed for only 30 days. This comprises 14.08% of days out of the 213 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 05:26
Share of trading days is too low
2026.01.01 05:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 12:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 12:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
LITTLE CRAZY
每月30 USD
0%
0
0
USD
314
USD
37
100%
108
63%
25%
1.94
1.05
USD
63%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载