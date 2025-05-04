- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
108
盈利交易:
69 (63.88%)
亏损交易:
39 (36.11%)
最好交易:
22.20 USD
最差交易:
-7.80 USD
毛利:
234.76 USD (13 773 pips)
毛利亏损:
-120.86 USD (14 554 pips)
最大连续赢利:
9 (10.96 USD)
最大连续盈利:
28.47 USD (2)
夏普比率:
0.21
交易活动:
25.17%
最大入金加载:
66.66%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.99
长期交易:
21 (19.44%)
短期交易:
87 (80.56%)
利润因子:
1.94
预期回报:
1.05 USD
平均利润:
3.40 USD
平均损失:
-3.10 USD
最大连续失误:
5 (-22.81 USD)
最大连续亏损:
-22.81 USD (5)
每月增长:
14.75%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22.81 USD (8.90%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
63.05% (148.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|66
|NZDCAD
|27
|AUDCAD
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|73
|NZDCAD
|28
|AUDCAD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|-4.8K
|NZDCAD
|3K
|AUDCAD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.20 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10.96 USD
最大连续亏损: -22.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OANDA-MT4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.06 × 223
|
Exness-Real16
|0.18 × 22
|
Exness-Real7
|0.25 × 8
|
Exness-Real4
|0.36 × 548
|
EuromarketFX-Live
|0.46 × 72
|
Exness-Real2
|0.50 × 127
|
Exness-Real
|0.73 × 1364
|
RubixFX-Live
|0.80 × 5
|
OneTrade-Real
|0.84 × 70
|
MTrading-Live
|1.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|1.21 × 144
|
Exness-Real6
|1.22 × 89
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.30 × 10
|
Armada-Live
|1.40 × 30
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|8.86 × 14
|
AForex-Real
|9.00 × 6
|
XM.COM-Real 7
|11.67 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
314
USD
USD
37
100%
108
63%
25%
1.94
1.05
USD
USD
63%
1:500