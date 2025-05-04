SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LITTLE CRAZY
Pande Gede Denika Yudi Putra

LITTLE CRAZY

Pande Gede Denika Yudi Putra
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
Exness-Real4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
44 (65.67%)
Loss Trade:
23 (34.33%)
Best Trade:
21.00 USD
Worst Trade:
-7.80 USD
Profitto lordo:
118.07 USD (7 937 pips)
Perdita lorda:
-75.35 USD (8 913 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (10.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
26.92%
Massimo carico di deposito:
66.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
12 (17.91%)
Short Trade:
55 (82.09%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-3.28 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-22.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.81 USD (5)
Crescita mensile:
12.10%
Previsione annuale:
146.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.81 USD (8.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.90% (22.81 USD)
Per equità:
63.05% (148.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 37
AUDCAD 15
NZDCAD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 20
AUDCAD 13
NZDCAD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD -3K
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 988
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.00 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +10.96 USD
Massima perdita consecutiva: -22.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-MT4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.06 × 223
Exness-Real16
0.18 × 22
Exness-Real7
0.25 × 8
Exness-Real4
0.36 × 548
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.73 × 1364
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 03:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 02:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 16:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 02:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 05:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 04:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 09:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LITTLE CRAZY
30USD al mese
21%
0
0
USD
243
USD
22
100%
67
65%
27%
1.56
0.64
USD
63%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.