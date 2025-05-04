- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
44 (65.67%)
Loss Trade:
23 (34.33%)
Best Trade:
21.00 USD
Worst Trade:
-7.80 USD
Profitto lordo:
118.07 USD (7 937 pips)
Perdita lorda:
-75.35 USD (8 913 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (10.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
26.92%
Massimo carico di deposito:
66.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
12 (17.91%)
Short Trade:
55 (82.09%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-3.28 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-22.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.81 USD (5)
Crescita mensile:
12.10%
Previsione annuale:
146.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.81 USD (8.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.90% (22.81 USD)
Per equità:
63.05% (148.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|37
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|20
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|-3K
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|988
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.00 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +10.96 USD
Massima perdita consecutiva: -22.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-MT4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.06 × 223
|
Exness-Real16
|0.18 × 22
|
Exness-Real7
|0.25 × 8
|
Exness-Real4
|0.36 × 548
|
EuromarketFX-Live
|0.46 × 72
|
Exness-Real2
|0.50 × 127
|
Exness-Real
|0.73 × 1364
|
RubixFX-Live
|0.80 × 5
|
OneTrade-Real
|0.84 × 70
|
MTrading-Live
|1.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|1.21 × 144
|
Exness-Real6
|1.22 × 89
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.30 × 10
|
Armada-Live
|1.40 × 30
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|8.86 × 14
|
AForex-Real
|9.00 × 6
|
XM.COM-Real 7
|11.67 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
21%
0
0
USD
USD
243
USD
USD
22
100%
67
65%
27%
1.56
0.64
USD
USD
63%
1:500