Pande Gede Denika Yudi Putra

LITTLE CRAZY

Pande Gede Denika Yudi Putra
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
30 USD por mês
0%
Exness-Real4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
108
Negociações com lucro:
69 (63.88%)
Negociações com perda:
39 (36.11%)
Melhor negociação:
22.20 USD
Pior negociação:
-7.80 USD
Lucro bruto:
234.76 USD (13 773 pips)
Perda bruta:
-120.86 USD (14 554 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (10.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.47 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
25.17%
Depósito máximo carregado:
66.66%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
4.99
Negociações longas:
21 (19.44%)
Negociações curtas:
87 (80.56%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
1.05 USD
Lucro médio:
3.40 USD
Perda média:
-3.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-22.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.81 USD (5)
Crescimento mensal:
14.75%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.81 USD (8.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.05% (148.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 66
NZDCAD 27
AUDCAD 15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD 73
NZDCAD 28
AUDCAD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD -4.8K
NZDCAD 3K
AUDCAD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.20 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +10.96 USD
Máxima perda consecutiva: -22.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OANDA-MT4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.06 × 223
Exness-Real16
0.18 × 22
Exness-Real7
0.25 × 8
Exness-Real4
0.36 × 548
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.73 × 1364
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
Sem comentários
2026.01.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Trading operations on the account were performed for only 30 days. This comprises 14.08% of days out of the 213 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 05:26
Share of trading days is too low
2026.01.01 05:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 12:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 12:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
LITTLE CRAZY
30 USD por mês
0%
0
0
USD
314
USD
37
100%
108
63%
25%
1.94
1.05
USD
63%
1:500
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.